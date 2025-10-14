Sorpresiva alineación titular de Colombia para partido amistoso ante Canadá rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia de mayores se juega su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026. La Tricolor se mide ante Canadá, en un duelo que servirá para que Néstor Lorenzo pruebe jugadores y aliste esquemas para momentos de partido que asemejen lo que puede ser la participación en el máximo certamen orbital.

Le puede interesar: Problemas para la Selección Colombia: Tendrá que buscar rival de última hora rumbo al Mundial 2026

En el primer juego, ante México, Colombia se mostró ampliamente superior y se impuso 4-0 en Texas. Los autores de los goles fueron Luis Díaz, Jeferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Carbonero.

Canadá, por su parte, anfitriona de la Copa del Mundo, viene de perder en su más reciente salida ante Australia por 0-1. En la última competición oficial, que fue la Copa Oro, cayó eliminado en cuartos de final contra Guatemala por penales.

Alineación titular de Colombia para juego contra Canadá

El entrenador, Néstor Lorenzo, hizo algunas variantes partiendo de lo que fue el once usado ante México.

Lea también: Colombia vs. Argentina, por el cupo a final del Mundial Sub-20: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Álvaro Montero; Andrés Román, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Juanfer Quintero; Jaminton Campaz, Luis Díaz y Cucho Hernández.

Foto: FCF Ampliar

Historial de Colombia ante Canadá

Será el cuarto enfrentamiento entre Colombia y Canadá y el tercero a nivel de amistosos. Solo en una oportunidad se midieron en un juego oficial, que fue en la final de la Copa Oro 2000 y el triunfo se lo llevó el conjunto norteamericano por 2-0.

Los otros dos enfrentamientos fueron victorias para el combinado nacional. El primero en 1988, con resultado de 3-0 y el segundo en 2014, como preparación para el Mundial de Brasil, con triunfo por la mínima diferencia con anotación de James Rodríguez.