“Vamos a la consulta de marzo del otro año, no vamos a caer en la trampa del CNE”: Daniel Quintero

El candidato presidencial, Daniel Quintero, explicó en 6AM de Caracol Radio las razones por las que tomó la decisión de retirarse de la consulta del Pacto Histórico.

“Tomaron al menos tres decisiones, todas al mismo tiempo, que matan la consulta en definitiva. Entonces, uno, dijeron que la consulta ya no va a ser partidista, sino interpartidista. Esto tiene unas consecuencias jurídicas muy graves. Y es que si me meto en una consulta interpartidista, no puedo participar en la consulta del próximo año, la del Frente Amplio, o no podemos, porque esto afecta a todo el pacto histórico”

Durante la entrevista, Quintero fue enfático en señalar que su inscripción fue para una consulta partidista, tal como quedó registrado en los documentos que firmó junto a los otros precandidatos. “A los candidatos nos presentaron un documento que decía consulta partidista (…) ese fue el documento que firmamos, eso fue lo que le presentamos al país”, afirmó, acusando al CNE de cambiar las reglas del juego a última hora.

Las tres “trampas” del CNE que mataron la Consulta

Quintero enumeró de manera precisa las tres acciones que, según su visión, hicieron inviable su participación:

El Cambio a Consulta Interpartidista: “Si me meto en una consulta interpartidista, no puedo participar en la consulta del próximo año (…) sería un suicidio, una trampa que nos querían tender para destruir el movimiento”. El Tarjetón Defectuoso: “La registraduría no aceptó (…) reimprimir el tarjetón porque lo imprimieron mal. Lo imprimieron con una pregunta que apunta exactamente a que no podamos participar en la consulta del próximo año”. La Prohibición del Logo del Pacto Histórico: “Decidió que no se puede usar el logo de pacto histórico en el tarjetón. Y los tarjetones están impresos (…) eso hace completamente ilegal el proceso”.

Sobre si las reglas ya se conocían desde un principio, Quintero fue contundente: “Cuando te cambian las reglas, entonces tú puedes aceptarlas o rechazarlas. En nuestro caso las rechazamos”. Reveló, incluso, que hace quince días los tres precandidatos firmaron un documento comprometiéndose a no participar si la consulta se declaraba interpartidista.

El camino hacia marzo y la posibilidad de recolección de firmas

Frente a su futuro electoral, Quintero confirmó que su objetivo ahora es la gran consulta del Frente Amplio de marzo de 2025. Al ser preguntado sobre el aval con el que participaría, dado que su movimiento perdió la personería jurídica, señaló: “Es muy probable que pasemos a un proceso de recolección de firmas, pero eso lo vamos a decidir en las próximas horas, en los próximos días”.

Advirtió, además, que, si la consulta actual del Pacto Histórico se cae por completo, es probable que sus otros compañeros tomen la misma decisión, forzando a que la definición del candidato de la coalición de izquierdas se dé directamente en la consulta de marzo.

Desmiente temor a perder y denuncia persecución

Al ser confrontado con la versión de un funcionario cercano al presidente Gustavo Petro que sugería que su retiro se debía al “temor a perder” contra Iván Cepeda o al avance en encuestas privadas de la exministra Corcho, Quintero lo desmintió categóricamente.

“Cero miedo le tengo a la democracia (…) Nuestra campaña es hoy, sin ninguna duda, la más fuerte”, aseguró, atribuyendo su decisión únicamente a la estrategia de no ser excluido del proceso del próximo año.

Al ser cuestionado sobre sus críticas al CNE ,el mismo organismo que le otorgó personería jurídica a su movimiento, Quintero respondió con una denuncia de persecución política: “Sí, hay una persona perseguida en este país (…) No hay una persona en Colombia que haya sido más atacada. Y a pesar de eso crecemos en las encuestas (…) Esto era otra trampa para eliminarme del juego político”.

Los ataques a su familia con la SAE y los “montajes” de los chats

La entrevista también abordó las recientes revelaciones sobre su hermano, Miguel Quintero. El excandidato calificó toda la situación como “la última etapa de la guerra mediática y jurídica” en su contra.

“Ayer mismo la SAE dijo que era mentira que mi hermano tuviera algún apartamento con ellos”, afirmó, y aseguró que los supuestos chats publicados “están llenos de montajes”. Acusó directamente a sus adversarios políticos de atacar a su familia: “A mi familia incluso mandaron cartas para sacar a mis niñas del colegio. Eso no está bien”.

Cuando se le preguntó quién está detrás de estos supuestos montajes, Quintero fue directo: “Todos lo sabemos”, dijo, señalando posteriormente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien dijo: “Me declararon la guerra a muerte porque nunca me le arrodillé a los corruptos”.

El presidente Petro fue informado y coincide en la molestia

Finalmente, Quintero reveló un dato crucial: informó personalmente al presidente Gustavo Petro sobre su decisión de retirarse. “Le informé el día de ayer (…) Esta mañana, a las dos de la mañana, coincidió conmigo en que esto mata la consulta del Pacto Histórico”.

Al confirmar si el mandatario estaba molesto, Quintero respondió: “Así lo ha manifestado, sí, señor”. Con esta revelación, el excandidato deja en claro que su movimiento cuenta con el conocimiento y, al menos, la comprensión del jefe de Estado, cerrando una entrevista donde su mensaje final fue contundente: “Hay que resetear la política en este país”.