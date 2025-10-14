Minigualdad anuncia que llevará alimentos a 12.350 familias con la nueva ‘Caravana de la Igualdad’

En una entrevista con 6AM de Caracol Radio, la ministra de la Igualdad y la Equidad, Juan Carlos Florian, oficializó el lanzamiento de la ‘Caravana de la Igualdad’, una iniciativa estructural del Gobierno Nacional que tiene como meta principal llevar alimentos de primera necesidad a 12.350 familias en situación de vulnerabilidad en varias regiones de Colombia.

La intervención, que arrancará el próximo 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, se extenderá hasta el 20 del mismo mes y tendrá su acto inaugural en San Basilio de Palenque, Bolívar, un territorio simbólico por ser el primer pueblo libre de América.

“El Ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia, el dieciséis de octubre, que es el día internacional de la alimentación, va a darle comienzo a la Caravana por la Igualdad, que es una jornada de alimentación que vamos a tener en más de veintitrés municipios, en el departamento de Bolívar, en La Guajira, y en Norte de Santander”, declaró la ministra Florian .

“Vamos a llevar más de ciento cincuenta y cuatro toneladas de papa, y doscientos doce mil litros de leche que fueron comprados a pequeños y pequeñas productoras, campesinos y campesinas, para que llegue a nuestros territorios, y vamos a beneficiar a más de doce mil cuatrocientas familias”.

Así funcionará la Caravana de la Igualdad

Frente a las inquietudes sobre si esta iniciativa podría caer en prácticas asistencialistas o ser utilizada con fines políticos, tal como ha ocurrido con programas anteriores, la ministra fue enfática en aclarar que la ‘Caravana de la Igualdad’ tiene un enfoque integral que trasciende la mera entrega de víveres.

“Estas son una caravana de entrega, no es un asistencialismo”, afirmó Florián. “Son unas acciones con enfoque estructural de alimentación, de cultura, y de comunidad. Llevamos comida, pero también hacemos, repito, brigadas de salud, música, y una gran olla comunitaria y educación sobre la seguridad alimentaria”.

La elección de San Basilio de Palenque como punto de partida no es casual. Según la ministra, este lugar “es donde tenemos un símbolo de resistencia y libertad y comunidad”, lo que alinea el propósito de la caravana con los principios de equidad y reconocimiento histórico que promueve el ministerio.

¿En qué va el proyecto para el Ministerio de la Igualdad?

Durante la entrevista, la ministra también abordó el estado actual del proyecto de ley que busca darle continuidad formal al Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional lo declarara inexequible por vicios de procedimiento en su creación.

“Radicamos el veintiuno de julio el proyecto de ley para darle continuidad al ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia”, explicó. “Quiero ser clara: la Corte Constitucional lo declaró inexequible pero por un vicio meramente de forma (…) la corte no se pronunció sobre la pertinencia del ministerio”.

Destacó que la cartera actualmente tiene a su cargo catorce políticas públicas sociales dirigidas a poblaciones vulnerables como personas habitantes de calle, mujeres en sus diversidades, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+, y pueblos afro, indígenas y campesinos. El proyecto de ley ya surtió su primer debate en la Cámara de Representantes y se espera que continúe su trámite legislativo.

Aclaraciones sobre Identidad de Género y Resignificación de Términos

Previo al anuncio central de la caravana, la giró en torno a la identidad de género de la ministra Florián, quien se define como una persona de “género fluido” y reivindica el uso del término “marica” como una identidad política resignificada.

“Realmente, yo hablo de mí en femenino, siempre me he leído como una persona que hace parte del género fluido, como marica”, expresó. “Siempre fue utilizada como un insulto en contra de nosotras, y justamente en este momento estamos utilizándola como una identidad de género más (…) falta la M, de marica, en el acrónimo LGTBIQ+”.