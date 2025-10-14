Inscripciones Universidad Pedagógica 2026-1 abiertas: Requisitos explicados, ICFES, plazos y más

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), institución pública de docentes en Colombia, anuncia oficialmente la apertura de su proceso de inscripción para el periodo académico 2026-1.

Aspirantes a las diversas licenciaturas e programas de pregrado podrán registrar su candidatura a través del portal digital de admisiones. Este artículo detalla todos los aspectos cruciales: desde los plazos ineludibles y los requisitos fundamentales como el puntaje ICFES, hasta el paso a paso para una inscripción exitosa.

La convocatoria representa la oportunidad para que miles de colombianos inicien su camino en la profesión docente, integrando una comunidad académica reconocida por su excelencia y compromiso con la educación del país.

Fechas para inscripciones de la Universidad Pedagógica

El éxito en la postulación comienza con el estricto cumplimiento del cronograma establecido por la universidad. Conocer y respetar cada hito evita contratiempos y garantiza que la solicitud sea considerada.

Apertura y cierre de inscripciones: El periodo de registro de aspirantes ya se encuentra activo en el sitio web oficial de la UPN. Según el calendario provisional, la ventanilla de inscripciones permanecerá abierta hasta la primera semana de noviembre de 2025, con una fecha de cierre proyectada para el 9 de noviembre de 2025 . Se recomienda no esperar hasta los últimos días para realizar el proceso.

Puntaje del examen ICFES saber 11 para la UPN

Para que una inscripción sea válida y avance en el proceso, es indispensable cumplir con una serie de requisitos generales y específicos. La documentación y los criterios de evaluación son claros y de obligatorio cumplimiento.

El resultado del Examen de Estado de la Educación Media, conocido como ICFES Saber 11, constituye el cimiento de la postulación. La UPN lo establece como el Factor #1 en su sistema de selección, otorgándole un peso significativo dentro del puntaje global.

No es solo un trámite; es un elemento de valoración crítica. Al momento de llenar el formulario en línea, el aspirante deberá suministrar los datos necesarios que permitan a la universidad consultar y validar el resultado de manera directa con el ICFES. Quienes no cuenten con este examen no podrán completar su inscripción.

El proceso de selección: más allá del ICFES

La evaluación integral de los aspirantes incluye otras componentes que varían según la licenciatura de interés. Estos buscan medir aptitudes específicas y la vocación docente.

Prueba de competencias específicas: Es una evaluación adicional y obligatoria para la gran mayoría de programas, como las Licenciaturas en Biología, Matemáticas, Lengua Castellana o Artes Escénicas. Esta prueba está diseñada para valorar los conocimientos y habilidades inherentes al campo de estudio de la carrera elegida.

Guía paso a paso: cómo realizar su inscripción en línea para la UPN

El proceso de inscripción es completamente digital y se realiza a través de la plataforma oficial de admisiones de la Universidad Pedagógica Nacional. Siga estos pasos de manera ordenada: