“Es muy prematuro hablar de crear un estado Palestino, pero ya se dio el primer paso”: Marcos Peckel

Tras la firma del acuerdo que permitió el cese al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, un clima de esperanza cautelosa se respira en la comunidad internacional. Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y un reconocido analista del conflicto en Oriente Medio, estuvo en 6AM para analizar los pormenores de este primer paso y el largo camino que aún queda por delante.

Desde el inicio de la conversación, Peckel se mostró esperanzado, pero enfatizó en la complejidad de la fase que se avecina. “El hecho, Gustavo, que los rehenes hayan regresado a su libertad, ya es un gran cambio. Estuvimos esperando hace meses para que los soltaran, pues llegaron veinte vivos, entre otros a nuestro compatriota colombiano, Elkana, y veintiocho lamentablemente regresarán en ataúdes, pero por lo menos el capítulo de los rehenes se cerró, aparentemente la guerra terminará, y bueno, vendrá la siguiente fase que es bastante compleja”, señaló.

Un Estado Palestino: Un tema para el futuro

Frente a la pregunta crucial sobre la posibilidad de la conformación de un Estado Palestino, una inquietud planteada por la periodista Vanessa de la Torre, Peckel fue contundente al señalar que en este momento es “bastante prematuro”. “No hay posibilidad alguna de que eso sea algo que esté en estos momentos en la agenda”, afirmó.

Sin embargo, el director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia no descartó la idea a largo plazo, siempre y cuando se cumplan condiciones fundamentales. “Si se logra ir implementando pequeños pasos incrementales… primero, que Hamas se desarme y deje de gobernar Gaza. Si Hamas sigue gobernando Gaza y sigue armado, podemos estar esperar que en algún momento vuelva a comenzar otro conflicto”.

Peckel subrayó que el desarme de Hamas es la piedra angular para cualquier avance. “Si eso se logra y sería un gran logro, hay que empezar a construir Gaza, darle esperanza a sus habitantes, a los dos millones de palestinos que por veinte años han sufrido los riesgos de estar bajo el gobierno de Hamas”. Solo entonces, con el acompañamiento de potencias regionales y Estados Unidos, se podría avanzar “inicialmente hacia una convivencia, inicialmente hacia dejar de lado el odio, y ya algún día se puede volver a hablar de una autodeterminación palestina”.

La reconstrucción de Gaza y las garantías de paz

Consultado sobre la reacción israelí y si el odio es hoy mayor que nunca, Peckel argumentó que “el odio ha estado siempre ahí” y recalcó que “esta fue una guerra que Israel no empezó, Israel no la quiso”. Hizo hincapié en la necesidad de que los líderes miren hacia adelante para romper el círculo de violencia.

Sobre la reconstrucción de la devastada Franja de Gaza, Peckel fue claro al vincularla directamente con la desaparición de Hamas como ente gobernante y militar. “No va a haber ninguna reconstrucción de Gaza, Gustavo, ni los países árabes se van a involucrar si Hamas sigue gobernando Gaza y sigue armado.

Eso lo han dicho ellos”. Explicó que la Liga Árabe ya ha exigido el desarme de Hamas como condición indispensable para su involucramiento y financiación. “Si eso sí se da, será el comienzo de construir esperanza, especialmente para la población palestina”.

Respecto al futuro gobierno de Gaza, Peckel admitió que “hay muchas variables acá que aún no tienen una respuesta”. Mencionó que en el plan del presidente Trump se habla de una junta de transición, pero lo primordial es establecer una gobernanza palestina con acompañamiento árabe que garantice seguridad a Israel. “Obviamente que tienen que ser los palestinos con algún acompañamiento de los países árabes que son los que al final del día pondrían buena parte del dinero para reconstrucción de Gaza, pero no lo van a hacer si no están seguros de que esta vez sí se llegó al final del conflicto”.