EN VIVO 🔴 Así avanzan marchas HOY 14 de octubre del Sindicato de Maestros FECODE y Trabajadores CUT

Una nueva ola de movilizaciones ciudadanas, impulsada por las principales centrales obreras del país, se prepara para tomar las calles hoy martes 14 de octubre. La convocatoria, difundida masivamente a través de canales digitales, tiene como epicentro la Plaza de Bolívar en Bogotá, con una concentración programada para las 10 de la mañana, y se espera que se replique con actos similares en las plazas principales de otras ciudades.

¿Por qué protestan este 14 de octubre?

El objetivo central de esta jornada de protesta es ejercer presión sobre tres frentes decisivos para la agenda social. En primer lugar, se busca que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente sobre la ley pensional, un texto cuyo destino se define en el mismo día de las marchas.

Paralelamente, los manifestantes exigirán al Senado que sancione la reforma a la salud sin introducir modificaciones al texto ya avalado. Finalmente, demandarán al Gobierno Nacional que envíe al Congreso, sin más dilación, la iniciativa legislativa que modifica el Sistema General de Participaciones, considerado vital para el financiamiento de servicios esenciales como la educación y la salud a nivel regional.

Puntos de concentración:

Martes 14 de octubre

Bogotá, Plaza de Bolívar

Desde las 10AM

La simultaneidad de las protestas con la crucial sesión de la Corte Constitucional añade un elemento de máxima tensión política. El alto tribunal no solo analizará los argumentos de fondo, sino que también deberá resolver sobre posibles irregularidades en el trámite legislativo que fueron señaladas, un proceso marcado por recusaciones entre los magistrados.

El desenlace de esta deliberación judicial será fundamental para el futuro del sistema de pensiones en Colombia, definiendo la viabilidad de la propuesta gubernamental de unificar el modelo bajo un esquema de pilares mixtos.

En Vivo: Así van las marchas del 14 de octubre

9:31 Nuevos bloqueos de las manifestaciones

#BOGOTÁ | Comunidades indígenas bloquearon el ingreso y la salida a la sede del Ministerio de Vivienda en el centro de la ciudad.

9:19 a.m. Empiezan movilizaciones en la Universidad Nacional

#BOGOTÁ | Se presentan movilizaciones por parte de las comunidades indígena que se encuentran en la Universidad Nacional hacía la Plaza de Bolívar, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, y el Ministerio del Interior.

8:15 a.m. : Se mueve por redes sociales la convocatoria para las maarchas de hoy 14 de octubre