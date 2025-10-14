Selección Colombia

Colombia vs. Argentina, por el cupo a final del Mundial Sub-20: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

La Tricolor busca clasificar a su primera final de un Mundial en esta categoría.

Composición: Caracol Radio

La Selección Colombia tiene al país en medio de la ilusión de lo que puede ser disputar la final del Mundial Sub-20. La Tricolor tuvo un partido complejo frente a España en cuartos de final, pero sacó la casta y supo aprovechar los momentos del encuentro para imponerse por 2-3.

Esta será la segunda vez que un equipo de esa categoría disputa la fase de semifinales, pues en 2003 también lo hizo y cayó a manos de España por 1-0. Sin embargo, logró la mejor presentación en una Copa del Mundo Sub-20 hasta la fecha, pues venció a Argentina en el partido por el tercer puesto.

Colombia vs. Argentina, por un cupo en la final del Mundial

Justamente a ese historial positivo en el Mundial, se aferra Colombia para poder lograr un triunfo que lo instale en la primera final de un sub-20. De los más recientes siete enfrentamientos a nivel de Sudamericano, la Albiceleste ganó en cuatro oportunidades, se han presentado dos empates y el saldo de un triunfo para la Tricolor.

Ambos equipos llegan con bajas sensibles a este partido por el cupo a la final. Por el lado de la Tricolor, no contará con el goleador Neiser Villarreal y el lateral derecho Carlos Sarabia, quienes recibieron amarilla contra España y tendrán que cumplir con sanción. Se espera que sus reemplazos sean Emilio Aristizábal y Joel Romero.

Del otro lado, Argentina no contará con su goleador Maher Carrizo por lesión y a Álvaro Montoro por acumulación de amarillas.

¿Cómo llegan ambos equipos a la semifinal?

Por el lado de Colombia, clasificó líder del Grupo F con 5 puntos, pero por juego limpio como criterio de desempate con Noruega.

  • Colombia 1-0 Arabia Saudita / Fecha 1 de la fase de grupos
  • Colombia 0-0 Noruega / Fecha 2 fase de grupos
  • Nigeria 1-1 Colombia / Fecha 2 fase de grupos
  • Colombia 3-1 Sudáfrica / Octavos de final
  • España 2-3 Colombia / Cuartos de final

Argentina es una de las candidatas a quedarse con el título y ha ganado todos los partidos disputados en lo que va del Mundial en Chile.

  • Cuba 1-3 Argentina / Fecha 1 de la fase de grupos
  • Argentina 4-1 Australia / Fecha 2 fase de grupos
  • Argentina 1-0 Italia / Fecha 3 fase de grupos
  • Argentina 4-0 Nigeria / Octavos de final
  • México 0-2 Argentina / Cuartos de final

Fecha, hora y cómo seguir Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20

El partido tendrá lugar este miércoles 15 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con capacidad para más de 55.000 espectadores.

El juego, usted lo podrá por el minuto a minuto de caracol.com.co, así como será televisado por DSports y DGO.

