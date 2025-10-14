Nueva norma de frenos para motos en Colombia: plazo hasta 2026 para ajustar sistema de frenos

Nueva norma de frenos para motos en Colombia: plazo hasta 2026 para ajuste de frenos

El Ministerio de Transporte de Colombia anunció que la entrada en vigencia del reglamento técnico que obliga a las motocicletas nuevas a contar con sistemas de frenado avanzados será aplazada un año. La medida, que inicialmente debía implementarse el 13 de octubre de 2025, ahora comenzará a regir a partir del 13 de octubre de 2026.

La decisión busca revisar aspectos técnicos, institucionales y comerciales del reglamento emitido en 2022, con el fin de garantizar una implementación adecuada en todo el país.

¿Qué exige la norma sobre frenos en motos?

La norma fue establecida mediante la Resolución 20223040062115 de 2022 y determina que todas las motocicletas nuevas comercializadas en Colombia deben incorporar frenos más seguros, como los sistemas ABS (Antibloqueo) o CBS (Combinado), dependiendo de la cilindrada del vehículo:

Las motocicletas entre 50 cc y 150 cc deben incluir frenos ABS o CBS.

deben incluir frenos ABS o CBS. Las motocicletas con cilindrada superior a 150 cc están obligadas a incorporar el sistema ABS.

Esta exigencia hace parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial en el país, especialmente teniendo en cuenta que los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables en accidentes de tránsito.

Razones del aplazamiento de la norma

Según explicó el Ministerio de Transporte, el principal motivo del aplazamiento es la necesidad de hacer ajustes técnicos y comerciales que permitan una transición fluida tanto para la industria como para los consumidores. Además, se busca fortalecer la capacidad institucional del país para verificar el cumplimiento de la norma una vez entre en vigencia.

Otro factor clave en la decisión es el contexto internacional. El Gobierno reveló que Estados Unidos habría solicitado a Colombia una prórroga para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos, ya que existen diferencias entre los reglamentos técnicos de la ONU (WP.29) y los estándares estadounidenses (FMVSS).

Además, Colombia aún está en proceso de adhesión a acuerdos internacionales que le permitirán acceder a herramientas técnicas de verificación para la homologación vehicular. Hasta entonces, no podrá aplicar plenamente los controles necesarios.

Industria de motocicletas rechaza la prórroga

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI expresó su desacuerdo con el aplazamiento. Su director, Iván García Franco, aseguró que la industria ha trabajado desde 2022 para cumplir con la norma y que la postergación representa un retroceso en los esfuerzos por mejorar la seguridad vial.

El gremio pidió al Ministerio mantener la fecha original de implementación, argumentando que cada año de demora implica menos protección para los motociclistas y retrasa la adopción de tecnologías que podrían salvar vidas.