Esta es la normativa para luces de moto en Colombia: Multa de 15 SMLDV por incumplirla en 2025

En Colombia, las motos se han convertido en el sistema de transporte más común, pues este se caracteriza por facilitar la movilidad de los ciudadanos en horas donde el tráfico es congestionado y en la mayoría de ciudades este medio de transporte no tiene pico y placa. En este orden de ideas no tiene restricción para circular como si lo tienen los carros.

La iluminación de las motos es importante no solo para cumplir con lo establecido por la Ley de Colombia, sino por la seguridad e integridad del conductor y de los demás que estén en una vía o carretera.

De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) más del 60% del parque automotor corresponde a motos, una razón más para reforzar las normas de seguridad para este tipo de vehículos.

¿Qué dice la normativa sobre luces de moto en Colombia?

Es bastante importante que los moteros cambien y actualicen las luces de las motos. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y sus posteriores modificaciones establecen que todas las motocicletas deben circular con las luces delanteras y traseras encendidas las a partir de las 18 horas, hasta las 6 horas del día siguiente

La norma también exige que:

La luz frontal blanca o amarilla d ebe permitir una visibilidad adecuada en condiciones de baja iluminación.

La luz trasera roja debe mantenerse encendida en todo momento para que los demás conductores identifiquen la moto.

Las luces direccionales deben funcionar correctamente para señalar maniobras de giro o cambio de carril.

El stop trasero debe activarse al accionar el freno.

Dentro del perímetro urbano se usará la luz media, y se podrá hacer uso de luces exploradoras orientados sólo hacia la superficie de la vía, cuando éstas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo.

En caso de estar fuera del perímetro urbano, podrá usarse la luz plena o alta, excepto cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario o cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito correspondiente, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite adelante y pueda perturbar su conducción.

Qué tipo de luces deben usar las motos:

De acuerdo con lo establecido por la Lay las luces delanteras de las motos no deben exceder los 8000 lumens. Es importante que cumpla con esto para evitar una multa. Incluso, es importante que se asegure que las luces estén homologadas para uso en carretera.

Motos: Multa por no cumplir con las luces en 2025

En 2025, la sanción por no cumplir con esta normativa es de 15 SMLDV, lo que representa alrededor de $650.000 pesos colombianos.

La infracción se encuentra catalogada en el artículo 131 del Código de Tránsito, que establece sanciones económicas para quienes no utilicen el sistema de iluminación adecuado en sus vehículos. Además, los agentes de tránsito pueden inmovilizar la motocicleta si las luces no funcionan correctamente.

Recomendaciones para las luces de motos