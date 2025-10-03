Cómo serán los nuevos exámenes de licencia de conducción en Colombia: fecha oficial y requisitos

La licencia de conducción es un documento único e intransferible que verifica y autoriza a una persona para manejar un vehículo, ya sea carro o moto, por el país. Este trámite se realiza directamente con la Ventanilla Única de Servicios.

Sin embargo, uno de los últimos cambios que realizó el Ministerio de Transporte para obtener o renovar la licencia de conducción es que los exámenes finales, tanto teóricos prácticos, ya no serán administrados por las escuelas de conducción. Esto bajo la resolución N.° 20253040037125 que la oficializa.

Examen de conducción: dónde hacer las pruebas

Con ese nuevo cambio, quienes se convierten en los únicos autorizado para ejecutar los exámenes de conducción serán los Centro de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE). Estos centros son organizamos designados para determinar si el aspirante está o no capacitado para conducir un vehículo. Desde septiembre de 2025 los CALE son las encargadas de realizar las pruebas.

Este decisión se da con el fin de garantizar las transparencia, ya que estos serán los encargados de guardar los resultados, videos , audios e imágenes de las pruebas por 6 meses y copias de respaldo hasta por 5 años.

Cabe aclarar que las escuelas de conducción seguirán siendo las encargadas de la formación teórica y práctica de los aspirantes.

Nuevo examen de conducción:

El examen teórico tendrá 40 preguntas de selección múltiple, de las cuales 28 están enfocadas en conocimientos de movilidad segura, normas de tránsito, aspectos técnicos del vehículo, señalización e infraestructura; y 12 preguntas relacionadas con actitudes.

Los aspirantes deberán resolver esto en 70 minutos , es decir en 1 hora y 10 minutos. Aquellos que esperan obtener la licencia deben alcanzar el 80% de aciertos en cada sección.

Esta actualización también lleva un impacto directo en el costo de los trámites, que aumentaron desde junio de 2025. La licencia de automóvil pasó de $272.150 a $274.800, y en el caso e las motocicletas subió de $225.750 a $228.400.

Papeles para realizar los exámenes de conducción

Es importante tener en cuenta que al momento de presentar los exámenes debe contar con cédula de ciudadanía o contraseña. En caso de ser menor de edad, debe tener su tarjeta de identidad.

Por el contrario, si es extranjero, su pasaporte debe estar vigente y contar con el permiso de protección temporal.

Requisito para cumplir con la licencia de conducción