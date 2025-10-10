Agencia espacial rompe el silencio sobre 3I/ATLAS: revelan imágenes del “cometa” cerca de Marte

Tras días de expectativa y misterio, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha roto el silencio y liberado las primeras imágenes capturadas por sus instrumentos del histórico sobrevuelo del cometa 3I/ATLAS cerca del planeta Marte. Este evento astronómico, que ocurrió el pasado 3 de octubre, marca un hito en la exploración espacial, al tratarse solo del tercer objeto interestelar jamás identificado en nuestro vecindario cósmico.

La información, compartida inicialmente por el Daily Mail, confirma que el cometa, cuyo nombre indica su origen más allá de nuestro Sol, pasó a una distancia segura de 18.6 millones de millas del Planeta Rojo. Aunque la NASA había publicado previamente las vistas captadas por el rover Perseverance desde la superficie marciana, la comunidad científica aguardaba con ansias los datos de los orbitadores europeos.

Imágenes de 3I/ATLAS sobre marte

La hazaña de capturar a este escurridizo visitante recayó en el Orbitador de Gases Traza (TGO) de la misión ExoMars, equipado con el sistema de cámara CaSSIS. Sin embargo, la tarea no fue nada fácil. Los instrumentos de la sonda están diseñados para estudiar la superficie brillante y rocosa de Marte desde distancias relativamente cortas, no para cazar un objeto tenue y distante en la negrura del espacio.

“Esta fue una observación muy desafiante para el instrumento”, admitió Nick Thomas, investigador principal de la cámara CaSSIS, en declaraciones recogidas por la ESA. “El cometa es alrededor de 10.000 a 100.000 veces más tenue que nuestros objetivos habituales”.

El resultado de este esfuerzo es una serie de imágenes donde 3I/ATLAS aparece como un pequeño y difuso punto blanco. Este resplandor, visible contra el fondo del espacio, es en realidad la “coma” del cometa: un halo de gas y polvo que se libera a medida que el calor del Sol vaporiza el hielo de su núcleo. La ESA señaló que, debido a la gran distancia, no fue posible distinguir el núcleo sólido en sí mismo, pero la presencia de la coma confirma que el objeto está activo.

¿Es 3I/ATLAS una nave espacial de otros mundos?

La verdadera importancia de 3I/ATLAS radica en su procedencia. A diferencia de todos los cometas, asteroides y planetas de nuestro Sistema Solar, que comparten una historia común, este objeto es un auténtico foráneo.

“Estos cometas son absolutamente extraños”, declaró la ESA, refiriéndose a él como un “visitante raro”. Cada partícula de polvo y hielo que libera contiene pistas químicas sobre la formación de mundos en sistemas planetarios lejanos, totalmente ajenos al nuestro. Estudiar a 3I/ATLAS es, en esencia, como recibir una carta botánica de una galaxia remota, permitiéndonos comparar los componentes básicos de su sistema de origen con los nuestros.

A pesar del éxito de la observación, el informe de la agencia espacial europea aclara que la imagen no logra captar la cola del cometa, un fenómeno típico que puede extenderse millones de millas. “La cola es mucho más tenue que la coma. No podemos verla en las imágenes de CaSSIS, pero puede volverse más visible en observaciones futuras a medida que el cometa continúa calentándose y liberando más hielo”, explicaron.

Los científicos están desconcertados sobre la naturaleza de 3I/ATLAS

Mientras la ESA presentaba sus hallazgos, el debate sobre la verdadera naturaleza de 3I/ATLAS se intensificaba en la comunidad científica. Las imágenes de la NASA, tomadas por el rover Perseverance, habían generado una polémica particular debido a la forma aparentemente alargada y cilíndrica del objeto.

El reconocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, analizó las fotografías y sugirió que la forma de “tronco” podría ser una ilusión óptica. Según su estudio inicial, se debería a que la cámara del rover apiló cientos de imágenes durante un período de unos 10 minutos, estirando digitalmente su apariencia. Loeb concluye que es probable que el cometa sea más pequeño, redondo y masivo, con un diámetro potencial de más de 28 millas.

No obstante, esta teoría encuentra oposición. El Dr. Horace Drew, un investigador retirado de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth de Australia (CSIRO), se mostró en desacuerdo. Drew argumenta que astrónomos aficionados en la Tierra han capturado una forma similar, y declaró en una red social: “No es un ‘cometa’”.

El Dr. Drew, quien tiene un doctorado en química del Instituto de Tecnología de California, incluso propuso que el misterioso resplandor verde visto en algunas imágenes podría deberse a que el objeto es una nave interestelar recubierta de níquel, una práctica que, según él, los humanos ya utilizan en nuestra propia tecnología espacial a menor escala.