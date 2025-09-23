Llegan más de $37.000 millones al presupuesto del departamento de Boyacá

La Asamblea Departamental de Boyacá aprobó en segundo debate, con 11 votos a favor y 5 en contra, el proyecto de Ordenanza número 033 de 2025. La iniciativa reorienta para gastos de inversión las rentas que constituían aportes al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), modifica el presupuesto departamental de la vigencia fiscal 2025 y establece otras disposiciones.

Durante la sesión, el director jurídico de la Gobernación de Boyacá, Jorge Mario Ibáñez Arango, defendió la legalidad de la medida. El funcionario citó una circular del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que, según indicó, respalda la posibilidad de realizar este tipo de ajustes en los recursos departamentales.

Por su parte, el diputado Rodrigo Rojas, jefe de la oposición, dejó constancia sobre sus reparos a la iniciativa. El corporado cuestionó los argumentos jurídicos dados por la administración departamental para reorientar una suma cercana a los 37.250 millones de pesos, monto que será destinado a distintos sectores de inversión.

La secretaria de la Asamblea, Elizabeth Otálora, detalló la distribución de los recursos. Al sector de educación se asignaron 8.000 millones de pesos; a agricultura y desarrollo rural, 12.818 millones; a cultura, 6.435 millones; y a ambiente y desarrollo sostenible, 10.000 millones. En total, el monto asciende a 37.253.765.723 pesos con 40 centavos.

Con la aprobación en segundo debate, el proyecto de ordenanza queda listo para su sanción y publicación. Una vez cumplido este trámite, los recursos inicialmente destinados al FONPET se incorporarán al presupuesto del departamento de Boyacá para la vigencia fiscal de 2025, permitiendo su ejecución en los sectores priorizados.