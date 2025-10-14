Investigan presunto caso de abuso sexual contra una niña en centro infantil de Bello

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Bello, Antioquia

Un presunto caso de abuso sexual contra una niña de tres años es materia de investigación en el municipio de Bello. Los hechos habrían ocurrido en el Centro Infantil Futuros Genios, institución que hace parte de la red de atención a la primera infancia operada mediante convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el relato de la madre de la menor, su hija empezó a mostrar cambios de comportamiento, temor repentino de asistir a la guardería y a nombrar a la “abuela” cada que le preguntaban por sus enrojecimientos, lo que la llevó a indagar sobre lo ocurrido.

La mujer explicó que su hija no utiliza el término “abuela” en el entorno familiar, por lo que el señalamiento le llamó la atención. De acuerdo con su versión, la persona a la que la niña hace referencia sería una funcionaria psicosocial del centro, una de las trabajadoras de mayor edad del lugar.

Ante la situación, la madre acudió con la menor a un servicio de urgencias, donde se activó el “código fucsia”, protocolo hospitalario para la atención de presuntas víctimas de violencia sexual.

Según la mujer, además de su hija, otra niña podría haber sido víctima de hechos similares, lo cual también habría sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Respuesta institucional

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó, a través de un comunicado, que tuvo conocimiento de este hecho y que activó de forma inmediata la ruta de salud y protección, así como el acompañamiento técnico y psicológico a la familia.

“Desde el momento en que se conoció la situación, la Regional Antioquia adelantó las actuaciones correspondientes para determinar la ocurrencia de los hechos y establecer si estos sucedieron o no dentro del Centro de Desarrollo Infantil”, señaló la entidad.

El ICBF informó además que un equipo de Defensoría de Familia abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) para garantizar el bienestar de la menor y que un grupo de supervisión verificó las condiciones del centro educativo y el cumplimiento de los protocolos institucionales.

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si los presuntos hechos sucedieron dentro de las instalaciones del centro infantil.