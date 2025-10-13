Minero murió tras quedar atrapado en un deslizamiento de tierra en Zaragoza, Antioquia

Zaragoza, Antioquia

Las autoridades confirmaron que durante las últimas horas un minero perdió la vida tras quedar atrapado bajo un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de extracción en el sector conocido como Vegas de Segovia, en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial, Daniel Correa Padilla se encontraba trabajando cuando un alud de tierra y rocas lo sepultó en cuestión de segundos, sin darle tiempo de reaccionar. El minero permaneció atrapado durante varias horas, mientras organismos de socorro y sus compañeros intentaban rescatarlo con la esperanza de encontrarlo con vida.

A pesar de la rápida reacción de sus compañeros y de los equipos de rescate, que trabajaron durante varias horas con la esperanza de encontrarlo con vida, Correa Padilla fue hallado sin signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al casco urbano de Zaragoza, donde Medicina Legal adelanta los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer las causas del deslizamiento y determinar si el hecho pudo haberse prevenido o si se trató de un accidente natural.