Rompiendo un muro, 18 presos se fugaron de Estación de Policía en Apartadó

Apartadó, Antioquia

En la madrugada de este lunes festivo, 13 de octubre, se fugaron 18 personas privadas de la libertad que se encontraban en la sala de retenidos de la Estación de Policía del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió hacia las 2:30 a.m. , cuando los detenidos rompieron los muros de la estación y de un local comercial contiguo para abrirse paso hacia el exterior. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, uno de los prófugos fue recapturado poco después del escape.

“Hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación disciplinaria correspondiente, con el fin de esclarecer los hechos ocurridos”, señaló el Coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá.

Investigaciones y recompensa

Entre tanto, la Policía ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los prófugos, cuya identidad fue divulgada públicamente.

Los fugitivos son: Jhoan Sebastián Naranjo Pérez, Kevin Enrique Ayala Copete, Roberto José Abache Mora, Luis Alejandro Jaramillo Salas, Carlos Alberto Guaitoto Alvarado, Jesús Alberto Peña Pérez, Jhon Jader Moreno Panesso, Jhon Alberto Leudo Murillo, Derlin Palacio Pino, Edward Hurtado Romaña, Luis Fernando Murillo Neiro, Juan Esteban Flórez Bello, Eliecer Cardona Miranda, Isaías Cogollo Salas, Luis Alfredo Vaca Robledo, Breiner Valencia Gaviria, Yonny Alexander Sanmartín Zapata y Jonatan Andrés Negrete Contreras.

La Policía de Urabá recordó a la ciudadanía que está habilitada la línea 123 para recibir información que contribuya a la recaptura de los prófugos, garantizando absoluta reserva de la identidad de quienes colaboren con las autoridades.