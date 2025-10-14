La relación de la tecnología y la humanidad se analizará esta semana en Medellín

Medellín

El rol de lo humano en la tecnología será el eje central de Experiencia Tech, un escenario para mostrar cómo los avances tecnológicos sirven a mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

La co-evolución de la tecnología y la humanidad se analizará con unos 600 empresarios, emprendedores, académicos y desarrolladores, quienes, en este escenario, buscará analizar cómo la tecnología, guiada por los valores humanos, puede transformar de manera positiva la calidad de vida de las personas.

Los avances tecnológicos, al servicio de la humanidad, mejoran la calidad de vida, el trabajo, las relaciones interpersonales y buscan garantizar el bienestar de los seres humanos.

¿Qué temas abordará el encuentro?

En este evento, se hablará de temas como humanismo digital, ciberseguridad, economía del dato, inteligencia artificial y cuántica.

Experiencia Tech es liderada por el Clúster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en él participan cerca de 30 conferencistas nacionales e internacionales, en su agenda académica.

Este escenario tendrá una rueda de conexiones en la que participarán más de 50 oferentes y más de 100 compradores nacionales e internacionales, interesados en soluciones innovadoras en productos y servicios relacionados con tecnología, ciberseguridad, soporte y talento especializado.

¿Qué invitados internacionales se destacan?

Como invitados destacados se encuentran Francisco Betti, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, y Tomás Iriondo, director del Clúster GAIA, que es la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología del País Vasco en España. Esta última entidad agrupa a más de 300 empresas del sector y su objetivo es ser referente en innovación colaborativa para desarrollar soluciones globalmente competitivas.

El evento también estará en Santa Fe de Antioquia

Luego del trabajo académico que se cumplirá durante dos días en Medellín, el próximo viernes, 17 de octubre, los participantes estarán en el Centro Empresarial Occidente de la Cámara, ubicado en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

En este municipio habrá conferencias y paneles que buscan acercar la transformación digital a los territorios y sus empresas.

Algunas cifras de este Clúster

Este grupo de entidades tiene una participación de cerca de 7 mil empresas en jurisdicción de la Cámara, ocupando a más de 106 mil personas y aportando el 3.3 por ciento del empleo del departamento.

Las actividades económicas más relevantes de la base empresarial del Clúster son: Consultoría y desarrollo de sistemas informáticos y comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas informáticos y de telecomunicaciones.

Andrés Arias, gerente del Clúster Negocios Digitales, dijo que el objetivo de Experiencia Tech es impulsar un diálogo sobre el humanismo digital y fomentar soluciones tecnológicas: “la tecnología no nos aleja de lo humano, sino que nos acerca a nuestro potencial y se moldea de acuerdo con nuestras necesidades y valores.

En esta edición, Medellín y sus regiones se posicionan como faro de transformación, a través de la economía del conocimiento y el humanismo digital”.

En la apertura de la jornada académica participarán María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín; Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara; y Andrés Arias, gerente del Clúster Negocios Digitales.