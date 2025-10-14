Seis clasificados nuevos al Mundial 2026: Repase los equipos asegurados en la Copa del Mundo

Inglaterra, primera selecciona europea clasificada al Mundial del 2026. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images) / Tullio Puglia - UEFA

Este martes se clasificaron seis selecciones más al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Equipos de Europa, África y Asia aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificar al Mundial. Mientras que la única confederación que aún no tiene clasificados, fuera de los anfitriones, es la Concacaf.

En total, son 28 las selecciones que se han clasificado al Mundial del próximo año, incluidas entre ellas Colombia, uno de los seis representantes directos de Sudamérica.

Entre los clasificados hasta el momento, hay tres países que asistirán por primera vez a una Copa del Mundo, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde.

Las seis selecciones que se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son Inglaterra, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil.

Los repechajes africanos también quedaron definidos, los cuales se disputarán el próximo 13 de noviembre en Marruecos. Gabón Vs, Nigeria y Congo Vs. Camerún, los ganadores de cada series se enfrentarán a partido único y el vencedor será el décimo cupo africano al Mundial.

Clasificados al Mundial 2026

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá (3).

Europa: Inglaterra (1).

Sudamérica: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay (6).

Asia: Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita (8).

Oceanía: Nueva Zelanda (1).

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil (9).