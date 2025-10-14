Cali

En Cali ya se puede pagar por día para transitar con pico y placa

El valor es de $115.688 y debe hacerse un día antes de la fecha de restricción

Foto: Secretaría de Movilidad Cali

Finalmente, en Cali, luego de la solicitud de la comunidad y el estudio de la Secretaría de Movilidad, se aprobó a través de decreto la opción de pagar la tasa por congestión por día.

La medida comenzará a regir a partir del 15 de octubre del 2025. El valor de la tasa por congestión diaria se establece en $192.811, pero con el descuento aplicado del 40% queda en $115.688.

El secretario de Movilidad Gustavo Orozco informó “que los pagos que se hacen para circular en los días de pico y placa ahora se podrán hacer de forma individual para un día del mes”.

¿Cómo se paga?

Quienes quieran acceder a la medida, podrán acceder, exclusivamente a, https://aplicaciones.cali.gov.co/tasaporcongestion/ de 6:00 am a 05:00 de la tarde de lunes a viernes.

El pago debe hacerse un día hábil antes de la fecha de pico y placa a la cual se le aplicará la exención. Por ejemplo, si tiene pico y placa el lunes, el pago lo debe hacer el viernes en el horacio establecido, y si se busca la exención el martes se debe hacer el pago el lunes y así para cada día.

Más información

La secretaría informó que hay una plataforma que incluye un instructivo ilustrado y un canal de atención al ciudadano en el correo electrónico exentos.picoyplaca@cali.gov.co

La medida de pago por día tiene como objetivo atraer a aquellos conductores que necesitan movilizarse el día de pico y placa esporádicamente, son usuarios que no pagan por circular ni mensualmente, ni semestral ni anualmente.

Según proyecciones de la secretaría, el recaudo podría incrementarse en 4.400 millones de pesos anuales.

