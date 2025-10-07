Economía de Cali creció superando el promedio nacional y alcanzando su nivel histórico

Esta disminución en el desempleo ha venido acompañada de creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente empleos formales, es decir, empleos de calidad con prestaciones sociales.

Con más de 50 mil nuevos puestos de trabajo creados en durante el trimestre junio-agosto de 2025 en Cali y su Área Metropolitana, la Capital del Valle registra su tasa de desempleo más baja en 19 años.

La tasa de desempleo se ubicó por debajo del 8%, mientras que el desempleo juvenil continuó su tendencia descendente.

Asimismo, la generación neta de empleos registró un incremento de 43 mil nuevos puestos de trabajo, destacándose que el empleo formal experimentó un incremento de 54 mil ocupados, lo que implica que parte de este crecimiento corresponde a procesos de formalización laboral.

Si bien este aumento se explica principalmente por el incremento de estudiantes (11,2 mil), lo cual sugiere una apuesta por el fortalecimiento del capital humano, las restantes 12,2 mil personas evidencian la persistencia de barreras estructurales que limitan el acceso al mercado laboral.

Nivel histórico

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó como una buena noticias que la ciudad registra una tasa de desempleo del 7,8%, la más baja desde 2006.

“Tres trimestres consecutivos de reducción y más de 43 mil nuevos empleos demuestran la recuperación de Cali”, sostuvo.

El mandatario destacó que la economía de la ciudad creció +3,4%, superando el promedio nacional y alcanzando su nivel histórico. La construcción y el turismo lideran la reactivación económica de la ciudad, así como las exportaciones con +7,9%.

Los sectores

Según el informe de la Cámara de Comercio de Cali, cuando se examina por sectores, se tiene que los que más dinamismo han presentado, por lo menos en variación absoluta: Administración Pública, Educación, Atención de Salud, Industria Manufacturera, Alojamiento y Restaurantes.

Según Harold Londoño, gerente de Análitica y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali, la tasa de desempleo juvenil ha venido presentando un descenso.

El funcionario mencionó que la tasa de informalidad, debido a estos buenos resultados en generación de empleo, también tuvo una disminución importante.

“Estos son unos resultados muy favorables para la ciudad y se explican en gran medida por el dinamismo económico que están presentando tanto Cali como el Valle del Cauca en sus distintos sectores productivos. De hecho, cifras preliminares muestran que la economía viene creciendo superior al 3% por encima de lo que viene creciendo la economía colombiana”, recalcó.