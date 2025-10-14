Cali

Joven madre y su hijo entre las víctimas mortales de accidente de tránsito en la vía a Buenaventura

Un tractocamión con fallas mecánicas volcó y aplastó un automóvil, dejando tres personas fallecidas

El vehículo de carga pesada habría sufrido una falla mecánica.

Un accidente de tránsito ocurrido en la vía Buenaventura – Buga, kilómetro 109, jurisdicción del municipio de Yotoco, Valle del Cauca, dejó como saldo tres personas fallecidas. El siniestro ocurrió cuando un tractocamión que descendía por la carretera presentó una falla en el sistema de frenos, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo.

El tractocamión, que transportaba una carga de maíz, sufrió un volcamiento lateral. El contenido del volco cayó sobre un automóvil en el que se movilizaban tres personas: una mujer joven, su hijo pequeño y su hermano. Lamentablemente, todos perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • María Fernanda Loaiza Martínez de 22 años
  • Tiago Londoño Loaiza de 3 años
  • Víctor Mayoni Martínez Bravo de 30 años, hermano de la joven madre

Según información preliminar, el conductor del tractocamión no fue hallado en el sitio del accidente. Las autoridades de tránsito y organismos de socorro atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.

