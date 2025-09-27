Embargarán bienes a 6 mil ciudadanos en Cali por más de 20 mil infracciones de tránsito

La Secretaría de Movilidad de Cali identificó a 6 mil ciudadanos que se habrían fugado tras cometer infracciones de tránsito, acumulando más de 20 mil comparendos pendientes de pago.

Como parte del proceso legal, la autoridad de tránsito emitirá mandamientos de pago en su contra, que una vez firmes, se iniciarán los procesos de cobro coactivo que incluyen el embargo de bienes.

“Tras una reciente investigación, se identificó a estos ciudadanos y los invitamos a consultar su estado y a ponerse al día con sus obligaciones para evitar inconvenientes legales”, señaló Juan Sebastián Rendón, abogado del área de cobro coactivo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Las autoridades de tránsito indicaron que los ciudadanos deben realizar la consulta a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, como el sitio web institucional.