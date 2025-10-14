Docentes en Barranquilla denuncian fallas en salud: medicamentos incompletos y atención deficiente

A pesar de los ajustes implementados en el nuevo modelo de salud del magisterio, los docentes de Barranquilla continúan enfrentando graves dificultades para acceder a servicios médicos de calidad y en tiempos oportunos.

Así lo denunció José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA), quien advirtió que el sistema no ha logrado mejorar la atención ni resolver los problemas que afectan tanto a los maestros como a sus beneficiarios.

Denuncian fallas en modelo de salud

Jiménez aseguró que el nuevo modelo de salud aún no muestra resultados positivos y que la entrega incompleta de medicamentos sigue siendo uno de los principales problemas.

“Ha mejorado un poco, pero el nuevo modelo debía ser integral para todos los maestros, maestras y sus beneficiarios. Lamentablemente, aún persisten problemas con Fiduprevisora, el FOMAG y los antiguos operadores. Hoy el sistema funciona por evento, y el docente puede elegir la clínica donde recibe atención, pero continúan las fallas en la entrega de medicamentos, un contrato heredado del gobierno Duque, y también hay dificultades con la asignación de especialistas.”, manifestó el presidente de ADEBA.

Anuncian paro del magisterio

El líder sindical también recordó que el magisterio se prepara para un paro de 24 horas el próximo 30 de octubre, convocado por Fecode a nivel nacional, para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos con el nuevo modelo de salud y una reforma estructural que garantice atención oportuna y digna para todos los docentes del país.