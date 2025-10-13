Contraflujo en la carrera 51B será permanente a partir de este martes en Barranquilla

Desde este martes 14 de octubre, el contraflujo implementado en la carrera 51B de Barranquilla dejará de ser una medida temporal para convertirse en cambio vial permanente, según confirmó la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. La decisión se toma tras evaluar durante un año los efectos positivos que ha tenido esta estrategia en la movilidad del sector norte de la ciudad.

¿Cómo funcionará el cambio vial?

El nuevo esquema conservará los mismos sentidos de circulación del contraflujo actual. Así funcionará:

Entre calles 92 y 84 , la carrera 51B pasará de doble sentido a único sentido occidente-oriente (de Puerto Colombia hacia el Centro).

, la carrera 51B pasará de doble sentido a (de Puerto Colombia hacia el Centro). En el tramo entre calles 94 y 92, la calzada norte quedará en doble sentido, es decir, circularán vehículos tanto de occidente a oriente como de oriente a occidente.

Ambos cambios aplicarán de forma permanente las 24 horas, todos los días, incluidos domingos y festivos.

Menos tiempo en el tráfico y más seguridad vial

Según cifras de la Secretaría de Tránsito, por esta vía circulan más de 2.300 vehículos por hora en horas pico. Desde la implementación del contraflujo, se ha reportado una reducción del 57% en los tiempos de viaje, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los usuarios al reducir la congestión vehicular.

Para garantizar la correcta implementación de la medida, se adelantan trabajos de señalización y semaforización, que incluyen instalación de postes semafóricos, flechas direccionales, demarcaciones viales y reubicación de módulos de control.

Llamado a la precaución y respeto por las normas

Las autoridades de tránsito piden a conductores y peatones estar atentos a la nueva señalización y respetar las normas para evitar incidentes. Además, orientadores de movilidad y la Policía de Tránsito acompañarán el proceso de adaptación para guiar a los usuarios del corredor.