Familia de víctima de feminicidio en Repelón denuncia retrasos en proceso judicial

En el municipio de Repelón, Atlántico, la familia de Jennifer Paola Ortega Vega, víctima de feminicidio, alza su voz de indignación ante lo que consideran un preocupante retraso en el proceso judicial. Han pasado más de tres meses desde que el caso llegó al tribunal, y hasta el momento no se ha emitido ninguna respuesta.

La joven fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental el 14 de octubre de 2024. Su hermana, Yulieth Ortega Vega, denunció que la falta de pronunciamiento del tribunal podría conducir al vencimiento de términos, poniendo en riesgo la posibilidad de que haya justicia en el caso.

Llamado a las autoridades

Yulieth Ortega, hermana de la víctima, denunció que el abogado defensor del presunto agresor ha recurrido a maniobras dilatorias para frenar el proceso judicial, entre ellas la ausencia reiterada en audiencias. Por eso, pide a la justicia actuar con urgencia y evitar que el caso quede en la impunidad.

“Hoy se cumple un año del feminicidio de mi hermana, a manos de su expareja y padre de sus dos hijos. La defensa ha utilizado estrategias dilatorias para buscar el vencimiento de términos. Presentaron un recurso de apelación por el testimonio del médico legista y, aunque el caso está en el tribunal, llevamos más de tres meses sin respuesta. Pedimos ayuda porque el tiempo sigue pasando, y tememos que ocurra lo mismo que en muchos casos en Colombia y en el Atlántico”, manifestó.

Exigen medidas contra la impunidad

Por su parte, Aura Pareja, integrante del Movimiento Amplio Social de Mujeres, hizo un llamado urgente a las autoridades para conformar una mesa de concertación que permita revisar y dar seguimiento a los casos de violencia de género que permanecen sin respuesta, como el ocurrido en Repelón.

“Desde el Movimiento Amplio Social de Mujeres alzamos nuevamente la voz para exigir una mesa de concertación que analice casos como el de esta mujer en Repelón, que aún no tiene solución. Seguimos profundamente preocupadas por los altos niveles de impunidad y pedimos a las autoridades que ofrezcan respuestas claras tanto a la familia como a las veedurías de mujeres”, expresó Pareja.

Justicia para Jennifer

La familia de Jennifer Ortega y organizaciones de mujeres del Atlántico solicitan la intervención urgente de las autoridades judiciales, advirtiendo que la impunidad en los casos de feminicidio sigue siendo una herida abierta en el país.