Las carreteras cobran seis vidas en Córdoba: balance trágico del último puente festivo

Montería

Durante el reciente puente festivo, las carreteras del departamento de Córdoba fueron escenario de una serie de siniestros viales que culminaron con la pérdida de seis vidas humanas.

Aunque las cifras oficiales indican una mejora en los indicadores de seguridad a nivel regional, las tragedias individuales enlutecieron a varias comunidades.

El primer incidente ocurrió en la mañana del sábado 11 de octubre en la vía Montería-Lorica, a la altura del corregimiento Palo de Agua. Enio Doria Anaya, de 46 años, falleció en el acto al colisionar la motocicleta que conducía con un vehículo particular. Sus dos acompañantes, una mujer y un menor de edad, resultaron con heridas de consideración y fueron trasladados a un centro médico.

Ese mismo sábado, pero en horas de la tarde, la trágica estadística aumentó en el sector conocido como El Chorrillo, en la vía hacia Caño Viejo Valparaíso, jurisdicción de San Pelayo. Fidel Antonio Guerra, un habitante del corregimiento La Madera reconocido por su trabajo en el transporte de productos lácteos, perdió la vida tras una colisión frontal y violenta contra un volco.

Según las primeras versiones, el accidente sucedió mientras el señor Guerra tomaba una curva. Fue trasladado de emergencia al Hospital San Diego, donde su deceso fue confirmado horas más tarde.

Accidente con dos víctimas mortales

La madrugada del domingo 12 de octubre trajo consigo otra fatalidad múltiple, esta vez en la vía Planeta Rica-Montería, en el sector de Cerro Pando.

Dos hombres, identificados como Elmer Jiménez, oriundo de Los Cerros, y Eliécer Narváez, residente en la vereda Loma Azul, fallecieron de manera instantánea tras una fuerte colisión frontal entre las dos motocicletas que conducían. En el mismo siniestro resultó herida Jessica Hernández, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Montería, donde permaneció bajo observación médica.

Paralelamente, en la vía Cotorra-Lorica, a la altura de Puerto Eugenio (Mazamorra), fue hallado sin vida la mañana del domingo Rosemberg Fontecha Sánchez, residente del barrio Nueva Colombia de Lorica. Las autoridades lo encontraron junto a su motocicleta a un costado de la carretera.

Una línea de investigación crucial se centra en que, tras el impacto, la víctima pudo caer a la Ciénaga Grande, por lo que se indaga si la causa final de la muerte fue el choque o la inmersión. Según versiones preliminares, Fontecha Sánchez regresaba al casco urbano de Lorica luego de departir con otras personas.

Trágica muerte en zona urbana de Montería

Finalmente, la noche del domingo 12 de octubre, un accidente en las inmediaciones de la Universidad de Córdoba, en Montería, cobró la vida de Marisol Durango.

La joven perdió el control de la motocicleta que conducía en circunstancias que aún son materia de investigación. Inicialmente, su identidad no pudo ser establecida por falta de documentos, lográndose su reconocimiento hasta el día siguiente.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, Marisol Durango presuntamente se encontraba en estado de embriaguez al momento del hecho, lo que habría sido un factor determinante.

Frente a estas tragedias, el Departamento de Policía de Córdoba informó que durante el puente festivo se movilizaron un total de 150,108 automotores.

La institución reportó en su jurisdicción cuatro accidentes de tránsito con cuatro personas fallecidas, lo que representa una reducción del 20% frente al año anterior. Asimismo, se presentó una reducción del 50% en el número de lesionados.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Montería reportó dos accidentes con saldo fatal en su jurisdicción, que comprenden los trágicos sucesos ocurridos en San Pelayo y Montería.