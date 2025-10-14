Anuncian suspensión de servicios en el Hospital Mental de Risaralda a los usuarios de la Nueva EPS

Continúa la crisis en la salud en Risaralda, esta vez, la afectación es para los usuarios de la Nueva Eps que necesitan ser atendidos en el Hospital Mental de Risaralda, el cual suspendio sus servicios para los usuarios de esta entidad por la cartera que adeudan.

Así lo notificó el gerente (e) del Homeris, Javier Alejandro Gaviria Murillo, quien explicó que en los últimos tres meses la Nueva EPS no ha efectuado los giros correspondientes por la atención de sus usuarios en el Hospital Mental.

“Desafortunadamente la demanda de pacientes es bastante alta y lo que hacemos es que priorizamos los servicios para las EPS que sí están pagando; hasta tanto no nos cumplan, nosotros lo que hacemos es que todas esas consultas y las hospitalizaciones se le brindan a otros usuarios que así lo requieren. Realmente la deuda total que tenemos es de alrededor $2.500 millones en el hospital mental.”

Cada mes, el Hospital mental le factura un promedio superior a los $210 millones a esta EPS, sin embargo, en los meses de julio y agosto no recibió ningún pago, mientras que en septiembre solo le giraron al hospital $138 millones.

En vista de esta situación y ante el incremento de la cartera, la gerencia del Hospital Mental Universitario de Risaralda decidió limitar la prestación de los servicios a los afiliados a la Nueva EPS, a fin de darle prioridad a la atención de los usuarios de las demás empresas aseguradoras de salud.

Hay que tener en cuenta que en el departamento, el servicio de atención en salud mental solo lo presta el Homeris, en el sector público, y el Instituto del Sistema Nervioso, en el sector privado.