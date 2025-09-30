Deudas de las EPS ponen en riesgo la prestación de servicios de salud en Risaralda

Pereira

La crisis financiera de la red hospitalaria pública de Risaralda se agudiza debido a las deudas de las EPS. Según cifras entregadas por la Asociación de Instituciones de Salud, Aisalud, el monto total de la cartera supera los 360 mil millones de pesos, lo que genera preocupación entre gerentes de hospitales y autoridades locales.

Pese a las mesas de concertación y los espacios de diálogo adelantados durante los últimos meses para lograr acuerdos de pago, el cumplimiento por parte de las EPS ha sido insuficiente.

Esta situación amenaza con llevar a varios hospitales a suspender algunos servicios a partir de octubre, lo que impactaría de manera directa a los pacientes que dependen de la red pública para acceder a consultas, cirugías y tratamientos. Olga Lucía Zuluaga, directora de Aisalud.

“El no pago y el flujo de recursos se ve cada vez más disminuido por parte de las EPS, en donde muchas tienen serios problemas en su flujo de recursos, sobre todo para pagar a los hospitales que tienen servicios de evento. Esto ha generado que muchas instituciones no tengan cómo pagar proveedores”, afirmó la directora de Aisalud.

Algunos gerentes de los hospitales de Risaralda han manifestado su preocupación frente a la situación actual que afronta el sistema de salud y han reiterado el llamado a las autoridades de salud regional y nacional para que se adopten medidas urgentes que garanticen el flujo oportuno de recursos.

Hospitales de Apía, Quinchía, La Virginia e incluso el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, podrían registrar afectaciones en la prestación de algunos servicios como consecuencia de la falta de pago de las EPS.