Joven cucuteño logró un puntaje perfecto en el ICFES

Cúcuta

Un joven cucuteño, que trabajaba como cajero en un supermercado, logró un puntaje perfecto en el ICFES.

Se trata de Andrés López Gutiérrez de 18 años, quien por asuntos familiares tuvo que dejar su colegio y validar los grados décimo y once, mientras trabajaba como cajero en un reconocido supermercado de Cúcuta.

A pesar de las circunstancias, nunca dejó de soñar y ahora se prepara para iniciar su carrera universitaria en medicina.

“Estoy sumamente feliz, sumamente orgulloso de ser cucuteño, de haber podido obtener un puntaje perfecto y muy agradecido con Dios, con la vida, por las oportunidades que me están brindando”, dijo Andrés.

“Yo validé décimo y once. Y tiempo después, comencé a trabajar. Ya llevaba tiempo preparándome para diferentes calendarios”. agregó

Resaltó que se dedicó, por un semestre, a prepararse para presentar el ICFES y lograr cumplir su sueño de entrar a la universidad. “Me dediqué completamente al ICFES, completamente a la preparación, completamente a hacer los cursos que me correspondían y gracias a Dios se nos dieron las cosas”.

Ahora, el siguiente paso para cumplir su sueño, es viajar a Bucaramanga para inscribirse en la universidad y comenzar sus estudios en medicina.

“Desde muy chiquito yo quería ser médico y mi mamá siempre me infundió esa pasión, ese amor por la medicina, por ayudar a los demás. Y eso fue avanzando con los años. Ahorita yo siento que no me veo en otro lugar que en un hospital ayudando a las personas y como meta principal podría decirte que ser un gran médico y a futuro reconocer varios espacios o las diferentes áreas de la especialidad médica”.

Contó además que, sobre las dos de la mañana logró ver el resultado del ICFES por internet. Al principio pensó que estaba en un portal equivocado, pues no creía que su puntaje fuese perfecto. Al verificar que sí era el correcto, levantó a toda su familia para contarle su logro.