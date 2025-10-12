Ministerio Público advierte falta de medicamentos en la región del Catatumbo

Catatumbo

Jhonny Quintero, personero del municipio de Convención, en Norte de Santander, advirtió que la crisis de la salud está tocando fuertemente a la población catatumbera, al punto que no hay ni para entregar un acetaminofén a los usuarios de esta región.

“La preocupación por la escasez de medicamentos que atraviesan nuestros municipios, el flagelo que viven los usuarios a la hora de llegar a estos dispensarios de medicamentos y no contar con el acceso a los mismos, los cuales se han convertido en un problema recurrente para nosotros como Ministerio Público, que somos las entidades donde llegan todas las quejas relacionadas”, dijo Quintero.

“Hemos manifestado en este espacio que no solamente el tema de medicamentos, que son temas de autorizaciones, temas de viáticos y se ha convertido la tutela en un elemento imprescindible para que los usuarios reciban el acceso a la salud en nuestros municipios”, agregó.

Sin embargo, indicó que no es solo un problema de su municipio. “Nos manifestaban los personeros, los compañeros, que la situación es repetitiva en cada uno de los municipios que conforman nuestra región. Se presenta en Teorama, en El Tarra, en El Carmen, en San Calixto, en todos los municipios se viene presentando esta situación”.

A esto se suma la posibilidad que el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, cierre sus servicios a usuarios de la Nueva EPS, por millonaria deuda que tiene con este centro hospitalario.