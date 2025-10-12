Autoridades sorprende a un hombre portando un fusil en zona de frontera

Autoridades sorprende a un hombre, en Villa del Rosario, portando un fusil. / Foto: MECUC.

Frontera

Gracias a operativos de las autoridades en zona de frontera, se logró la captura de un hombre cuando transportaba un fusil en un vehículo.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la diagonal Santander, luego de que la central de radio alertara a las patrullas en servicio sobre un vehículo que se desplazaba desde el municipio de Villa del Rosario hacia Cúcuta, presuntamente con armas en su interior.

Gracias al rápido despliegue operativo, el vehículo fue interceptado y, tras un registro minucioso, se halló un fusil oculto bajo el asiento trasero.

Ante el hallazgo, los uniformados procedieron a la captura en flagrancia del conductor por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el procedimiento fueron incautados el arma, un teléfono celular y el vehículo en el que se movilizaba el capturado, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.