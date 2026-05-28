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28 may 2026 Actualizado 11:45

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UniPamplona reclama a las autoridades ubicar a conductor que atropelló estudiante

La joven se recupera en el hospital de esa población

El rector de Unipamplona Ivaldo Torres pide ubicar conductor que atropelló estudiante / Foto Archivo

El rector de Unipamplona Ivaldo Torres pide ubicar conductor que atropelló estudiante / Foto Archivo(Foto Universidad de Pamplona)

El rector de Unipamplona Ivaldo Torres pide ubicar conductor que atropelló estudiante / Foto Archivo
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Norte de Santander

Indignación, y rechazo a provocado en la comunidad universitaria en el municipio de Pamplona la conducta de un conductor que se vio involucrado en un accidente de tránsito y que comprometió la integridad de una estudiante de la Universidad de Pamplona.

El hecho que se presentó en las carreras 6 y 7 del centro de la ciudad mitrada, provocó el llamado de atención del rector del alma mater, Ivaldo Torres a las autoridades ante la huida de quien iba al frente del volante del automotor que esta comprometido en el hecho.

En esa lamentable situación resultó herida la estudiante de derecho Kelly Monsalve, quien fue traslada al hospital San Juan de Dios, de ese municipio, y presenta heridas de consideración.

En un video que se ha hecho viral, quedó el registro del accidente que motivó el pronunciamiento del rector al instar a “las autoridades municipales realizar lo más pronto posible las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos e instamos a la comunidad en general a entregar información relacionada con este lamentable suceso”.

Y agregó “le deseamos pronta recuperación a nuestra estudiante y esperamos que este tipo de acontecimientos violentos e irracionales no se vuelvan a presentar en nuestra comunidad”.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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