Judicializan a hombre señalado de asesinar a otra persona en estación de policía en Cúcuta
La víctima habría recibido al menos 70 puñaladas.
Cúcuta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Anderson Estiven Santiago Granados por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre dentro de una celda en la Estación Centro de la Policía Nacional en Cúcuta, el pasado 8 de octubre.
Por este hecho, un fiscal seccional le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Más información
De acuerdo con los testimonios y los elementos materiales probatorios recopilados en el sitio se presentó una riña entre los detenidos por lo que el presunto agresor habría tomado un arma cortopunzante a la víctima y la atacó en múltiples oportunidades.
Debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar de los hechos. El señalado victimario fue capturado en las celdas, y le incautaron el arma.