Judicializan a hombre señalado de asesinar a otra persona en estación de policía en Cúcuta

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Anderson Estiven Santiago Granados por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre dentro de una celda en la Estación Centro de la Policía Nacional en Cúcuta, el pasado 8 de octubre.

Por este hecho, un fiscal seccional le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Más información Organizaciones sociales advierten aumento de secuestros de adultos mayores en el Catatumbo

De acuerdo con los testimonios y los elementos materiales probatorios recopilados en el sitio se presentó una riña entre los detenidos por lo que el presunto agresor habría tomado un arma cortopunzante a la víctima y la atacó en múltiples oportunidades.

Debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar de los hechos. El señalado victimario fue capturado en las celdas, y le incautaron el arma.