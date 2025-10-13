En alerta los 14 municipios de Risaralda por riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra

Pereira

Los organismos de socorro mantienen activa la vigilancia en diferentes zonas de Risaralda ante el incremento de emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Los deslizamientos de tierra han generado afectaciones en zonas rurales y el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ideam, los 14 municipios del departamento se encuentran bajo diferentes niveles de alerta por derrumbes y crecientes súbitas. La entidad también informó que se realiza un seguimiento especial a los ríos San Juan, Cauca, Otún y Risaralda, debido al aumento de sus caudales y la posibilidad de desbordamientos.

También se mantiene vigilancia permanente en los puntos más críticos de La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Marsella, La Virginia, Dosquebradas y Pereira, donde se han presentado emergencias por vendavales y deslizamientos que han dejado cerca de mil personas afectadas.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil Seccional Risaralda, confirmó que sus voluntarios permanecen desplegados en las zonas más vulnerables, listos para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

“Estamos en monitoreo permanente en los sectores donde se han reportado deslizamientos, el Ideam emitió en su último boletín alerta roja para Balboa, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira y Santuario; mientras que Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal permanecen en alerta naranja. Por su parte, Dosquebradas, Guática y Quinchía fueron incluidos en alerta amarilla”, señaló Muñoz.

Suspensión del megaconcierto de Santa Rosa de Cabal

Durante el fin de semana, las fuertes precipitaciones obligaron a suspender el megaconcierto de las fiestas aniversarias de Santa Rosa de Cabal, debido al riesgo de inundación e inestabilidad del terreno donde se desarrollaba la actividad. Según la administración municipal, las lluvias provocaron inundaciones en varios sectores urbanos e incidentes viales en distintos puntos de la ciudad.

Los sistemas de monitoreo reportaron 21 milímetros de lluvia caída, volumen que contribuyó al aumento del nivel de los afluentes y a la saturación de los suelos en la zona urbana y rural del municipio.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la precaución, especialmente en áreas cercanas a ríos, quebradas y taludes inestables, acatar las indicaciones de los organismos de socorro y tratar de evitar el tránsito por las carreteras en horas de la noche, especialmente la vía panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó, en el tramo comprendido entre Pueblo Rico y Santa Cecilia.