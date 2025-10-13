Deportivo Cali eliminó a São Paulo y avanzó a la semifinal de Libertadores Femenina

Deportivo Cali venció 2-0 a São Paulo y continúa con su travesía continental en la Copa Libertadores Femenina 2025 luego de eliminarlo y avanzar a la semifinal. María Marquinez (34’) y Paola García (64’P) anotaron los goles de la clasificación.

Las bicampeonas del fútbol colombiano mantienen el invicto en la competencia tras sumar victorias y un empate en la fase de grupos, y, posteriormente, una victoria en los cuartos de final.

Colo Colo, el siguiente desafío para Deportivo Cali

Colo Colo (Chile) es el único club de la Copa Libertadores 2025 que ha ganado todos los partidos, y registra 5 goles a favor y ninguno en contra. Por su parte, el conjunto colombiano completó 6 a favor y 1 en contra.

La única vez que Deportivo Cali alcanzó esta instancia fue en la edición de 2022, cuando cayó eliminado ante Boca Junior en la semifinal, Posteriormente, América de Cali lo goleó 5-0 en el compromiso por el tercer lugar.

Será una buena oportunidad para que un club de la Liga Colombiana Femenina nuevamente llegue a la gran final del torneo de clubes femenino más importante del continente, después de que Independiente Santa Fe cayera en con Corinthians en el partido decisivo, el año anterior.

‘El Timão’ continúa en competencia desde el otro lado del fixture, y mantiene vivas las ilusiones por defender el título en su semifinal ante Ferroviária (Brasil).

Fecha y hora de la semifinal de Cali-Colo Colo

La semifinal se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre a partir de las 2:00 pm en el Estadio Florencio Sola, de la provincia de Banfield, en Buenos Aires.

La otra semifinal entre los equipos brasileños se jugará el mismo día desde las 6:00 pm.