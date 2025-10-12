Oficial: Las convocadas de la Selección Femenina Sub-17 para el Mundial de Marruecos

El próximo viernes 17 de octubre iniciará el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, siendo esta su décima edición tras su creación desde el 2008. En esta competición participará la Selección Colombia Femenina que se ubica en el Grupo E. Esta es la primera vez que 24 naciones se enfrentan en una competencia de esta categoría juvenil.

Las dirigidas por Carlos Paniagua se concentraron desde el 1 hasta el 10 de octubre y viajaron este sábado 11 a Casablanca, en territorio marroquí, donde continuarán su preparación hasta el día 15 del mismo mes.

Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-17 ultima detalles para el Mundial de Marruecos

Ya fueron definidas las 21 jugadoras que representaran al país en esta Copa del Mundo. Los equipos que este equipo enfrentara en la fase de grupos serán: España, Corea del Sur y Costa de Marfil, que completan la zona del equipo colombiano.

Lista de convocadas:

Arqueras

Isabella Tejadada - Independiente Medellín

Melany Díaz – Independiente Santa Fe

Sofía Prieto – Deportivo Cali

Defensas

Isabella Amado – Millonarios F

Izabela Cortés – Independiente Santa Fe

Laura Cano – Acuarium

Sofía García – Real Santander

Sofía Ortíz – América de Cali

Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo

Volantes

María Ceballos – Acuarium

Ana Clavijo – Millonarios C

Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)

Isabella Santa – Deportivo Cali

London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)

Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

Shaira Collazos – Millonarios FC

Delanteras

Camila Cortés – Independiente Santa Fe

María Baldovino – Junior FC

Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)

Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)

Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo

El primer compromiso de Colombia será ante España, equipo con el que ya se ha enfrentado varias veces en esta categoría, incluso en la final del Mundial de la India 2022. Las ibéricas son las vigentes subcampeonas de esta competencia. El encuentro se jugará el domingo 19 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana).

Le podría interesar: Deportivo Cali enfrentará a São Paulo en los cuartos de final de Copa Libertadores Femenina 2025