Así quedó Santa Fe en el grupo tras eliminación en Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe perdió 1-0 con Corinthians durante la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, con gol de Gabi Zanotti (12′) de cabeza.

Corinthians podrá defender el título en las instancias finales de la competencia, y junto a Independiente del Valle, son los clubes que avanzaron en el grupo A.

Así fue el gol de la victoria de Corinthians:

‘Las Leonas’ empataron el compromiso al 79′, con un cabezazo de Cristina Motta, aunque después de la revisión del VAR, el tanto se anuló debido a que la pelota no cruzó en su totalidad la línea de gol.

Santa Fe sumó 1 victoria en tres enfrentamientos, y no le alcanzó para llegar a los cuartos de final. El único triunfo lo consiguió frente a Always Ready, 7-0 en la primera fecha del grupo A.

En total, las dirigidas por el entrenador Ómar Ramírez sumaron 7 goles a favor y 2 en contra durante la fase de grupos, y no lograron igualar la presentación de la anterior edición, donde alcanzaron la final.

Tabla de posiciones del grupo A

Pos Club Puntos Diferencia de gol 1 Corinthians 7 +12 2 Independiente del Valle 7 +6 3 Independiente Santa Fe 3 +5 4 Always Ready 0 -23

Deportivo Cali, la única representación colombiana

El conjunto vallecaucano, primero en el grupo D con 4 unidades, enfrentará a Universidad de Chile, el jueves 9 de octubre a las 2:00 pm. Un empate será suficiente para instalarse entre los mejores ocho del continente.