Selección Colombia sufriría lesión de Linda Caicedo en el inicio de Liga de Naciones Femenina

Se acerca el inicio de la Liga de Naciones Femenina, donde la Selección Colombia buscará el tiquete para el Mundial en Brasil 2027. La ‘Verdeamarela’ será la única selección que no participará en la competencia, producto de ser anfitrión en la cita mundialista.

Los dos equipos mejor ubicados tras nueve jornadas, clasificarán directamente a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto puesto participarán en un Torneo Clasificatorio de la FIFA.

Linda Caicedo podría perderse el inicio de la Liga de Naciones

Linda Caicedo atraviesa un fenomenal presente con Real Madrid,, club al que pertenece desde febrero de 2023, pues hizo parte del ‘XI Ideal’ de la Champions League Femenina, tras el hat-trick de asistencias ante la Roma.

Luego de la victoria 6-2 sobre las italianas, el entrenador se refirió a Linda Caicedo, y una molestia que sintió sobre el final del encuentro:

“He hablado ahora con ella, parece que no es muy grave, es una pequeña molestia atrás. Hace muchos esfuerzos a alta intensidad, pero nada excesivamente grave”, explicó el director técnico, Pau Quesada.

Sin embargo, de acuerdo con ESPN, se trata de una lesión muscular en los isquiotibiales, y la vallecaucana de 20 años sería “sometida a exámenes médicos para determinar, con exactitud, el tiempo que estará alejada de las canchas”, aseguró la fuente.

Lo que sí está confirmado, que Linda Caicedo no hará parte de la lista de jugadoras que viajarán a Bilbao, para encarar el duelo válido por la fecha 7 de la Liga Española; donde Real Madrid marcha en el quinto lugar.

La Liga de Naciones Femenina se disputará desde el 24 de octubre hasta el 9 de junio de 2026.

Fecha 1 y 2 de Selección Colombia

El camino de la Selección Colombia Femenina para obtener el tiquete para el Mundial 2027 iniciará el 24 de octubre frente a Perú, que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, desde las 6:00 pm.

Posteriormente, ‘La Tricolor’ visitará a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el 28 del mismo mes.