Colegios públicos de Barranquilla alcanzan récord en puntaje promedio de Pruebas Saber 11

La educación pública de Barranquilla alcanzó un nuevo récord en 2025 tras obtener su mejor desempeño histórico en las Pruebas Saber 11. El puntaje promedio global de las instituciones educativas distritales (IED) se ubicó en 263 puntos, superando los 260 registrados en 2024 y los 247 de 2020, según los resultados individuales publicados por el ICFES.

Por primera vez en la historia de la ciudad, 34 estudiantes de colegios oficiales superaron los 400 puntos, una cifra inédita que refleja avances sustanciales en la calidad educativa. Además, un 25 % del estudiantado obtuvo más de 300 puntos, cuatro puntos porcentuales por encima del año anterior. En total, 87 instituciones mejoraron su puntaje, y dentro de ellas, 48 pertenecen a las categorías C y D, lo que indica un avance hacia el cierre de brechas entre escuelas de distintos contextos sociales.

Áreas con mejor desempeño

En cuanto al rendimiento por áreas, Lenguaje y Ciencias Naturales mostraron aumentos en sus promedios, mientras que Inglés registró el mayor crecimiento en 12 años, pasando de 53 a 54 puntos. Este avance se vio reforzado por el hecho de que 43 estudiantes lograron puntaje perfecto en esta asignatura, provenientes de 26 instituciones distintas.

El caso más sobresaliente fue el de Yuliana Chacón Barragán, estudiante de la IED San Vicente de Paúl, quien alcanzó 443 puntos, el resultado más alto del año entre los colegios públicos de la ciudad. Su logro la posiciona como un referente de excelencia académica y refleja los frutos del esfuerzo estudiantil y docente.

Estos resultados son el reflejo de una política educativa sostenida durante más de 12 años, enfocada en fortalecer las competencias académicas a través de programas como Barranquilla Bilingüe, +Educación+Innovación, jornadas de refuerzo en competencias básicas, y la implementación de Improve 11th, dirigido a estudiantes de grado 11.

A ello se suma una inversión continua en formación docente, uso de herramientas tecnológicas, adecuación de infraestructura escolar y programas como Barranquilla es Leer, que promueven la lectura crítica y el desarrollo del pensamiento analítico en los estudiantes. Según la secretaria de Educación, Paola Amar Sepúlveda, estos logros evidencian que la ciudad está “transitando hacia una transformación real en sus colegios públicos”.

Barranquilla se consolida como referente en la educación

Con estos avances, Barranquilla se posiciona entre las ciudades con mejor desempeño en las Pruebas Saber a nivel nacional. La mejora constante en los indicadores académicos reafirma el impacto de las estrategias pedagógicas e institucionales implementadas en la última década y refuerza el compromiso del Distrito con una educación pública de calidad, inclusiva y con visión de futuro.