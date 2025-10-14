Inscripciones para colegios distritales 2026 en Bogotá, segunda etapa: fechas y proceso de matrícula
Conozca aquí las fechas oficiales para realizar el proceso de matrícula y el paso a paso para la inscripción de los estudiantes:
Desde el 1 de octubre se habilitó la inscripción de matrículas para colegios distritales en Bogotá, en segunda etapa. Dentro de esta fase se podrá escoger un cupo con las opciones que estén disponibles y el sistema realizará la asignación inmediata del estudiante.
Cabe resaltar que la educación en estos colegios oficiales del Distrito son totalmente gratis, incluso, el proceso de matrícula no tiene ningún costo y no requiere de intermediarios.
Desde el Distrito enfatizan que la inscripción a los colegios oficiales de Bogotá D.C, de niñas y niños entre los 3 a 5, para los grados de prejardín, jardín y transición.
Para diligenciar el formulario de cupo escolar es importante que tenga a la mano los datos como el documento de identidad del acudiente y del estudiante, recibo de servicio público del lugar de residencia del estudiante, número de celular y correo electrónico activos.
Le puede interesar: Universidades públicas que no piden ICFES en Bogotá, Medellín y Cali: Carreras que puede estudiar
Matrículas 2026: estudiantes nuevos
- 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Matrículas abiertas para la población general
Matrícula 2026 estudiantes antiguos
- 22 de septiembre al 12 de diciembre: Formalización de la matrícula de estudiantes de primera infancia que continúan en el mismo colegio.
- 4 de octubre al 12 de diciembre: Estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial, deben formalizar la matrícula.
- 2 al 12 de diciembre: Formalización de matrícula de traslados entre colegios oficiales.
La Secretaría de Educación de Bogotá, resalta que desde el 5 de enero del 2026, en las Direcciones Locales de Educación, y el 14 de enero de 2026, en todos los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.
Lea también: Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar posgrados: requisitos y proceso para aplicar
Inscripción colegio distrital: paso a paso
- Ingrese al portal web de https://matriculas.educacionbogota.edu.co/
- Teniendo en cuenta que está en la segunda fase de matrícula, deberá seleccionar la opción de “Seleccione el cupo escolar según la disponibilidad”.
- Acepte el tratamiento de datos personales.
- Luego deberá ingresar todos los datos personales del estudiante como: tarjeta de identidad, nombres completos, fecha de nacimiento, sexo del estudiante u dirección de la vivienda.
- Luego deberá ingresar el grado para el cual solicita el cupo.
- Por último se desplegará una lista en la que podrá escoger el colegio de acuerdo a su preferencia.
Le recomendamos: ¿Quiere aplicar a una beca para estudiar?: estos son los requisitos, puntaje ICFES y más
Grados que ofrecen los colegios públicos:
- Grados de primera infancia: prejardín, jardín y transición, para niñas y niños entre 3 y 5 años.
- Educación básica y media: de 1º a 11º grado.
- Educación para jóvenes y adultos: desde el Ciclo I hasta el Ciclo VI.
- Modelos flexibles: como procesos básicos, secundaria acelerada y aceleración del aprendizaje.