Inscripciones para colegios distritales 2026 en Bogotá, segunda etapa: fechas y proceso de matrícula

Desde el 1 de octubre se habilitó la inscripción de matrículas para colegios distritales en Bogotá, en segunda etapa. Dentro de esta fase se podrá escoger un cupo con las opciones que estén disponibles y el sistema realizará la asignación inmediata del estudiante.

Cabe resaltar que la educación en estos colegios oficiales del Distrito son totalmente gratis, incluso, el proceso de matrícula no tiene ningún costo y no requiere de intermediarios.

Desde el Distrito enfatizan que la inscripción a los colegios oficiales de Bogotá D.C, de niñas y niños entre los 3 a 5, para los grados de prejardín, jardín y transición.

Para diligenciar el formulario de cupo escolar es importante que tenga a la mano los datos como el documento de identidad del acudiente y del estudiante, recibo de servicio público del lugar de residencia del estudiante, número de celular y correo electrónico activos.

Le puede interesar: Universidades públicas que no piden ICFES en Bogotá, Medellín y Cali: Carreras que puede estudiar

Matrículas 2026: estudiantes nuevos

1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Matrículas abiertas para la población general

Matrícula 2026 estudiantes antiguos

22 de septiembre al 12 de diciembre: Formalización de la matrícula de estudiantes de primera infancia que continúan en el mismo colegio.

Formalización de la matrícula de estudiantes de primera infancia que continúan en el mismo colegio. 4 de octubre al 12 de diciembre: Estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial, deben formalizar la matrícula.

Estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial, deben formalizar la matrícula. 2 al 12 de diciembre: Formalización de matrícula de traslados entre colegios oficiales.

La Secretaría de Educación de Bogotá, resalta que desde el 5 de enero del 2026, en las Direcciones Locales de Educación, y el 14 de enero de 2026, en todos los colegios distritales, habrá una nueva oportunidad para realizar solicitud de cupo y traslados.

Lea también: Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar posgrados: requisitos y proceso para aplicar

Inscripción colegio distrital: paso a paso

Ingrese al portal web de https://matriculas.educacionbogota.edu.co/

Teniendo en cuenta que está en la segunda fase de matrícula, deberá seleccionar la opción de “Seleccione el cupo escolar según la disponibilidad”.

Acepte el tratamiento de datos personales.

Luego deberá ingresar todos los datos personales del estudiante como: tarjeta de identidad, nombres completos, fecha de nacimiento, sexo del estudiante u dirección de la vivienda.

como: tarjeta de identidad, nombres completos, fecha de nacimiento, sexo del estudiante u dirección de la vivienda. Luego deberá ingresar el grado para el cual solicita el cupo.

Por último se desplegará una lista en la que podrá escoger el colegio de acuerdo a su preferencia.

Le recomendamos: ¿Quiere aplicar a una beca para estudiar?: estos son los requisitos, puntaje ICFES y más

Grados que ofrecen los colegios públicos: