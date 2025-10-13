Colapsó puente en Manta, Cundinamarca: quedará incomunicado con la región del Guavio

EL DATO DE JOSE ANDRES

El municipio de Manta en Cundinamarca, quedará incomunicado provisionalmente con la región del Guavio por cuenta del colapso de un puente que se derrumbó en una de sus vías principales. La alcaldía dice que hay un plan de mitigación, pero los pobladores advierten que hay más puntos peligrosos y parte de los sectores lechero y ganadero de ese municipio se verán afectados.

Resulta que, el puente que cruza la quebrada La Quineria, y que comunica con buena parte de la región del Guavio lleva años en malas condiciones al punto que ya se derrumbó. Luis Felipe Vásquez, alcalde de Manta, explicó lo que sucedió.

“Ha sufrido unas fallas importantes los terrenos a su alrededor, tiene una falla geológica bastante comprometedora y eso hizo que el puente colapsara no totalmente, pero sí nos ha impedido el paso a camiones y carros pesados. En este momento hay un paso artesanal para vehículos livianos, peor tenemos la buena noticia que a partir del 14 de octubre, el próximo martes se inician las obras para la construcción e instalación de un puente militar, esto ha hecho que tengamos que cerrar la vía a partir del martes y ahí sí quedaremos incomunicados con el municipio de Gachetá y con la región del Guavio mientras duren las obras de la instalación del puente militar que la gobernación de Cundinamarca ha implementado y gestionado para este sitio”.

La alcaldía afirmó que, sí habrá afectación a sectores como transportadores, lecheros y ganaderos, pero la economía del municipio en general no se verá afectada porque la actividad agrícola es más interna.

El puente que se cayó

Ese puente fue construido aproximadamente hace 15 años y según un informe entregado por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca a Caracol Radio, desde el año 2019 a esa estructura se le ha invertido más de $422 millones en tres contratos para evitar que colapsara, pero los trabajos de mitigación no funcionaron.

Los contratos que se invirtieron para mantener el puente que colapsó Ampliar

A los habitantes de Manta les tocó reconstruir un pedazo del puente con manera y se convirtió en un peligro para quien cruce por allí. Habla Carlos Julio Ramírez, presidente de junta de acción comunal del municipio de Manta.

“Están atacando un punto fundamental que es la Quineria, que tuvo la pérdida completa de la banca y el puente prácticamente está a media calzada, la entrada en este momento está por un puente artesanal que se hizo prácticamente por parte de todos los que tenemos predios en ese sector … conectó el puente que hay con la parte de la ladera con un puente provisional en madera para permitir el paso provisional de carros de la leche y de algunos carros de eje sencillo, no hay paso para vehículos de doble eje en la parte trasera porque no lo permite, la madera no da para eso”.

A los habitantes de Manta les tocó reconstruir un pedazo del puente con manera y se convirtió en un peligro Ampliar

A los habitantes de Manta les tocó reconstruir un pedazo del puente con manera y se convirtió en un peligro Ampliar

Alerta por más puntos en riesgo de colapso y afectación de la economía

Hay otros puntos en las vías del municipio que están a punto de colapsar, el alcalde reconoció esa situación.

“A raíz del invierno tan fuerte que hemos tenido este año, bastantes deslizamientos, pérdida de banca y huecos en la vía, pero lo estamos reparando recebo y maquinaria amarilla”.

El líder comunal pidió a las autoridades municipales y departamentales tomar acciones para evitar que se afecte la economía de esa región.

“El sector de ganadería y el sector de agricultura y la parte de lechería se ven afectados porque, lo que es la parte de Palmar, uno de los mayores productores respecto a carne, a leche y comunica inclusive con la región del Guavio, ligado con guasca, Junín, Gachetá y la región de las Almeidas y que para muchas personas, en vez de darse la vuelta por Guasca, bajar hasta la Calera, prefieren venirse por esta vía para salir al Sisga y conecta con Tunja… hay camiones que vienen del llano a comunicarse y traer ganado a la parte de Gachetá, también para Manta, Cundinamarca, entonces queda cortado el flujo de semovientes por ahí.

Otros puntos afectados en la Vía que comunica al municipio de Manta con la región del Guavio Ampliar

El informe del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca dice que existe una alerta por la constante pérdida de la banca en una de las vías principales de Manta.