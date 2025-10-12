Un municipio en Caldas se inundó por las lluvias en medio de la celebración de las fiestas locales

Manizales

Los sectores del centro, los barrios Obrero, San Antonio, Los Andes y la vereda Purnio, en La Dorada (Caldas), fue donde se presentaron las principales inundaciones a raíz de las fuertes lluvias, por lo que las autoridades municipales y organismos de socorro monitorean dichos lugares.

“En el marco del Carnaval del Río y del Sol hemos tenido fuertes lluvias, donde varias calles del municipio se inundaron por exceso de agua, por fortuna no hay daños materiales ni damnificados, pero en términos generales, tenemos todo controlado. Con los equipos de socorro hicimos inspección ocular para verificar la situación y la calle 2, la carrera 4, barrio Obrero y vereda Purnio, fueron los principales sitios inundados”, manifiesta Ricardo Serrato, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de La Dorada.

El funcionario también se refiere al nivel de los ríos, los cuales han aumentado un poco su nivel, por lo que solicita a la comunidad no ir a estos sitios, ya que pueden representar peligro para la integridad de las personas, por ese motivo, hace un llamado a acatar los anuncios oficiales y a estar pendientes ante cualquier eventualidad que ocurra con la variabilidad climática.

“Pido mucha comprensión a todas las personas que están en el municipio visitándonos, no acercarse a los ríos, evitemos una tragedia y pasar un mal momento con nuestras familias”.

Los ríos Magdalena, Pontoná y Doña Juana, principalmente, son monitoreados de forma permanente por el aumento del caudal, ya que el primero alcanza una profundidad por encima de los cuatro metros, Serrato señala que están al límite de los niveles previstos, por lo que las visitas a zonas que pueden ser afectadas se efectúan actualmente.