Santander: lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y derrumbes en Barrancabermeja
Bomberos rescataron a una mujer sepultada por un alud en el barrio 9 de Agosto y continúan con la evacuación de familias afectadas por las lluvias en otros sectores del municipio.
Emergencias por inundaciones y deslizamientos de tierra se registraron desde horas de la madrugada de este domingo 12 de octubre en Barrancabermeja, luego de las fuertes precipitaciones que comenzaron hacia media la noche y que afectaron a varios sectores del municipio.
De acuerdo con el reporte oficial del cuerpo de bomberos, bajo el mando del capitán Luis Alexander Díaz, las unidades atendieron de manera inmediata los puntos más críticos. En el barrio 9 de Agosto, una mujer fue rescatada tras quedar sepultada por un alud de tierra generado por el colapso de un talud a causa de estas lluvias. La víctima fue estabilizada y trasladada a la Clínica La Magdalena, donde recibe atención médica.
Al mismo tiempo, otros equipos de socorro apoyaron la evacuación de viviendas que resultaron inundadas en diferentes sectores, mientras continúan el monitoreo en zonas vulnerables, como el barrio Pueblo Nuevo, donde a través de un vídeo que compartió el creador de contenido ‘El Ñato’ se conoció que en varias viviendas el agua alcanzó casi metro y medio de altura.
En la operación participaron 14 bomberos, cinco vehículos de intervención rápida y una ambulancia, según el informe operacional del Departamento Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC).
Las autoridades locales mantienen el estado de seguimiento ante la posibilidad de nuevas emergencias, y recomiendan a la comunidad tomar medidas de autoprotección y evitar transitar por zonas de alto riesgo hasta que se normalicen las condiciones climáticas.