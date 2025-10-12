Una mujer fue rescatada bajo el lodo tras deslizamientos por lluvias en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

Una intensa lluvia registrada en horas de la madrugada de este domingo causó emergencias en múltiples sectores del distrito de Barrancabermeja. Según reportó la Dirección de Gestión del Riesgo, al menos 50 familias del barrio Pueblo Nuevo y otras en el sector Las Lavanderas del Acomunado y otros 22 barrios, resultaron con graves afectaciones materiales en sus viviendas.

Las precipitaciones inundaron parcialmente las casas, obligando a los habitantes a refugiarse en un segundo piso para ponerse a salvo. “Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni lesiones. Todas las familias se encuentran fuera de peligro”, Doralba Parada, directora de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja.

Lea también: Santander: lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y derrumbes en Barrancabermeja

Las unidades de socorro, reportaron el rescate de dos personas en el barrio 9 de Agosto, una de ellas una mujer que había quedado sepultada por un alud de tierra. Las víctimas, fueron estabilizadas y trasladadas a la Clínica La Magdalena, donde reciben atención médica.

“Para la atención de la emergencia se dispusieron tres vehículos y seis unidades operativas, que trabajaron de manera coordinada para remover el material y estabilizar el terreno”, informaron las autoridades.

Ayudas humanitarias a las familias afectadas

En medio del operativo de atención, la Alcaldía distrital realizó la entrega inmediata de ayudas humanitarias, que incluyen mercados, kits de aseo y colchonetas, con el apoyo de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Podría interesarle: ISAGEN abre compuertas del Embalse Topocoro por aumento de lluvias en la cuenca del Río Sogamoso

Posteriormente, las autoridades se desplazaron hasta el barrio Santa Bárbara, en la comuna 4, donde se reportaron otras 18 familias damnificadas. En total, se prevé visitar al menos 24 barrios de las comunas 2 a la 7 para caracterizar los daños y continuar con la entrega de apoyos a los afectados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y reportar de inmediato cualquier emergencia, mientras avanzan las labores de asistencia a las comunidades perjudicadas por las fuertes lluvias.