En el Quindío, la autoridad ambiental activo plan de contingencia por el incremento de las lluvias

Armenia

En el departamento del Quindío, la autoridad ambiental activó plan de contingencia por la temporada de lluvias que ya comenzó a generar afectaciones por los vendavales, hay uso de drones para el monitoreo en las zonas de riesgo.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en trabajo articulado con las unidades de gestión del riesgo municipales, puso en marcha el plan de contingencia bajo el principio de precaución, con el objetivo de identificar y atender oportunamente los puntos críticos más vulnerables a deslizamientos, pérdida de taludes y otros eventos asociados a la actual temporada de lluvias.

El propósito de esta estrategia es implementar acciones preventivas y mecanismos de evacuación que permitan minimizar posibles daños ambientales y proteger la vida de las comunidades.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jorge Augusto Llano, profesional de la CRQ que explicó “realmente es evidente que ha aumentado la frecuencia de las lluvias, y aparte que ha aumentado la frecuencia también ha aumentado la capacidad de hacer daño, digamos, como el ímpetu de la lluvia en todo el departamento del Quindío ha estado afectado por este tipo de eventos.

No sobra reiterar la necesidad de que la gente tome medidas para proteger la vida y los bienes. Pues el tema del transporte es un sector muy neurálgico porque tenemos una vegetación que está al lado y al lado de la vía, en las vías principales y secundarias que puede generar con este tipo de vendavales algún tipo de caída de árboles que puede dañar y afectar los vehículos, las viviendas y tenemos que tener muchísimo cuidado.

Caída de árbol por vendaval en autopistas del café: Foto: Cortesía bomberos Circasia Ampliar

Pues ya hay unos árboles con una edad considerable que pueden resultar afectados con los vientos fuertes que se están presentando. Ese es uno de los puntos del que tenemos que tener muchísimo cuidado porque realmente se da en todo el sector rural, la mayoría de los sectores rurales del departamento del Quindío.

Medidas de los ciudadanos

Otro tema también es que la gente debe empezar a implementar medidas simples, pero que creo yo son efectivas para actuar bajo el principio de precaución el tema de la limpieza de las canales, de las cubiertas, no arrojar basuras a las alcantarillas, a las rejillas que realmente eso lo único que contribuye es a aumentar la posibilidad de taponamientos en las tuberías y vemos a las empresas de servicios públicos sufriendo por este tipo de situaciones.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Donde la capacidad operativa a veces queda superada por el volumen de agua que puede generar al taponarse uno de estos uno de estos sistemas de alcantarillado. Entonces, realmente es ponerle un poquito de cuidado a que las lluvias no van a afectar nuestro entorno.

El riesgo de deslizamientos de tierra

El funcionario de la CRQ, recalcó “El tema más delicado es que la mayoría de los taludes se van cargando de agua y puede que usted no sienta que en este momento se puede generar algún tipo de deslizamiento, pero si las lluvias continúan, pues llega un momento en que ya los taludes ya no absorben más agua y ya el agua se vuelve superficial y entonces puede generar daños. Adicionalmente al peso que tiene el mismo el peso propio que tiene mismo talud, el peso sobre el mismo talud que es generado por los árboles, las construcciones y demás.

Activo el plan de contingencia

Realmente todos los municipios ya han puesto en marcha el plan de contingencia por temporada de lluvias basados en los lineamientos que da la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos. Todo para que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y es en específico el coordinador municipal de gestión de riesgos actúe, pero de la mano de la mano de todos los organismos y las dependencias de la administración municipal.

No se puede dejar en manos de los coordinadores municipales asumir esta gran responsabilidad, se necesita la ayuda de todos y esperamos que con todas las capacitaciones que se han dado, con toda la asistencia, todas las reuniones de los consejos municipales de gestión de riesgos se trabaje de manera conjunta para actuar de esta forma y los planes de contingencia pues en cada municipio ya están implementados y están en marcha y simplemente es que trabajemos juntos para que los daños no sean tan graves y con consecuencias fatales.