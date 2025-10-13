Alberto Gamero reveló novedades de Deportivo Cali previo al clásico ante Atlético Nacional en Liga

Deportivo Cali visita a Atlético Nacional en el cierre de la fecha 15 de la Liga Colombiana con la obligación de sumar para regresar al Grupo de los Ocho, ya que durante el desarrollo de la jornada salió por diferencia de gol. La última vez que ‘El Rey de Copas’ venció al cuadro vallecaucano fue el 19 de septiembre de 2022, bajo el marcador 3-0.

Por su parte, Atlético Nacional marcha en una cómoda posición en la tabla de posiciones, con 24 puntos en el cuarto puesto, producto de 6 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. El conjunto antioqueño espera conseguir la clasificación anticipada

Previa del clásico de verdes en Liga Colombiana

Bajas de Deportivo Cali

En rueda de prensa previo al clásico de verdes que se disputará en Medellín, el técnico Alberto Gamero reveló detalles sobre algunos jugadores que no podrán estar disponibles por lesión, y afirmó:

“De baja tenemos a Andrés Felipe Colorado, quien fue operado y estará ausente entre 15 y 20 días. En cuanto a Avilés Hurtado, lo estamos recuperando. Vamos a esperar hasta el sábado para ver cómo evoluciona. No te digo que esté al 100%, pero sí lo estamos llevando bien para ver si puede estar frente a Atlético Nacional“, reveló el entrenador.

Para suplir las ausencias del mediocampista, y del defensor central, respectivamente, el entrenador samario aseguró:

“Hay tres jugadores disponibles para reemplazar a Colorado: Gordillo, Bustamante y Orozco incluso el mismo Rodallega. Ellos tienen la oportunidad, tenemos estos días para evaluar quien es el mejor complemento para Yani Quintero.”, explicó.

Novedades de Atlético Nacional para el clásico

Aunque Juan José Arias y Joan Castro regresaron a los entrenamientos, luego de algunas molestias físicas, César Haydar, Juan Bauzá, Facundo Batista y Juan Manuel Zapata, continuarán alejados de las canchas, de acuerdo con los informes médicos del club verdolaga.

Hora y día del partido

El compromiso está programado para el martes 14 de octubre a partir de las 7:30 pm, en el Estadio Atanasio Girardot. La transmisión se podrá seguir a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como la cobertura en vivo y en directo en la plataforma de caracol.com.co.