Tabla de descenso de Liga: así quedó Cali con derrotas de Unión y Equidad, y triunfo de Llaneros

Después de confirmarse el descenso anticipado de Envigado de la Liga Colombiana para 2026, Unión Magdalena lucha por mantener la categoría luego de conseguir el ascenso para el año en curso. Llaneros, el otro equipo recién ascendido, ha elevado su promedio en la tabla del descenso y respira alejado de la zona roja.

La Equidad atraviesa por un momento difícil, ya que durante el semestre de Liga 2025-2 suma 11 puntos en 15 partidos, repartidos en 2 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Este rendimiento lo llevó a ubicarse parcialmente en la casilla 17 en la tabla del descenso, por detrás de Unión Magdalena, Envigado y Boyacá Chicó.

Resultados de equipos implicados en el descenso en fecha 15

Tolima 1-2 Envigado

Aunque está confirmado que Envigado jugará el Torneo Colombia en 2026, derrotó a Tolima con anotaciones de Rubio César España (12’P) y William Hurtado (87′), mientras que el descuento del ‘Vinotinto y Oro’ llegó al 27′ desde los pies de Mauricio González.

El compromiso se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

América de Cali 3-2 La Equidad

El debut del técnico interino Daniel Gómez, hijo del entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, con La Equidad, no fue el soñado. Con un jugador menos, producto de la expulsión de Joider Micolta, América venció 3-2 a La Equidad en el desarrollo de la jornada 15.

Ocho partidos acumuló el conjunto asegurador sin ganar, y la última vez que lo hizo fue el 16 de agosto frente a Llaneros, en casa. Pese a esto, el promedio le permitirá continuar, al menos, un año más en la primera división.

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Faber Gil le dio la victoria al ‘Leopardo’ en Bucaramanga, y Unión Magdalena no tiene más margen de error y desea disputar la Liga Colombiana en 2026, es decir, que debe ganar, al menos, 13 puntos entre los últimos 5 partidos, y dependerá de que Boyacá Chico no sume ni una unidad.

Santa Fe 1-3 Llaneros

Uno de los ascendidos para 2025 derrotó al campeón del primer semestre en Bogotá 3-1 con anotaciones de Francisco Meza, Luis Marulanda y Carlos Manuel Cortes. Christian Mafla anotó el descuento para el conjunto cardenal.

Con este resultado, Llaneros respiró y aseguró su participación en la máxima categoría, para 2026.

Tabla de descenso

Pos Equipo Promedio 20 Unión Magdalena 0,74 19 Envigado 0,85 18 Boyacá Chicó 1,02 17 La Equidad 1,13 16 Deportivo Cali 1,19 15 Llaneros 1,20

Partidos relacionados restantes de la fecha 15

Lunes 13 de octubre

7:30 pm - Fortaleza vs. Boyacá Chicó

Martes 14 de octubre

7:30 pm - Atlético Nacional vs. Deportivo Cali