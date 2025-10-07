Este sería el técnico que quiere Atlético Nacional para el 2026, según Diego Rueda

Atlético Nacional continúa bajo el mando de Diego Arias, luego de la salida del entrenador argentino Javier Gandolfi. Pese a que Arias no ha tenido malos resultados al frente del club antioqueño, la directiva continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador en propiedad.

Con Arias al frente, Nacional ha conseguido dos triunfos, una de ellas en el clásico ante Millonarios, y un empate, este último contra el Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

¿Cuál es el técnico que quiere Nacional?

Según informó Diego Rueda, director de El VBar Caracol, el entrenador que quisiera el club para la temporada 2026 es Leonel Álvarez, actualmente técnico del Atlético Bucaramanga.

“El técnico que quiere Atlético Nacional para el año entrante se llama Leonel Álvarez, para este año se queda Diego Arias. Leonel es el técnico que va a esperar Atlético Nacional, según como se vayan dando las cosas”, informó Rueda.

“Nacional va a mostrar tranquilidad y va a esperar”, añadió Diego Rueda al respecto, sobre la posibilidad de anunciar a cualquier otro entrenador antes de que finalice el presente año.

Actualmente Leonel Álvarez se encuentra cumpliendo una gran campaña con Atlético Bucaramanga, donde es líder del presente campeonato con 27 puntos, encontrándose muy cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares finales. Con Álvarez al frente, el equipo santandereano derrotó 0-1 a Nacional en el Atanasio Girardot, resultado que costó la cabeza del entrenador argentino.