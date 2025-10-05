🔴 James Rodríguez titular EN VIVO: Siga acá el partido León vs. Toluca por Liga de México

<b>Inicia la nueva era en León. </b>Tras la salida del técnico <b>Eduardo Berizzo</b>, el club anunció el regreso de Ignacio Ambriz, quien le dejó el último título al equipo en 2020. Su estreno es este sábado 4 de octubre contra Toluca, <b>equipo líder del campeonato con 25 unidades.</b><b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/01/james-rodriguez-y-un-futuro-incierto-revelacion-en-mexico-que-podria-impactar-en-seleccion-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/01/james-rodriguez-y-un-futuro-incierto-revelacion-en-mexico-que-podria-impactar-en-seleccion-colombia/"><b>James Rodríguez y un futuro incierto: Revelación en México que podría impactar en Selección Colombia</b></a>James Rodríguez comienza como titular y el entrenador ya le ha dado la confianza al colombiano. Incluso, reveló que sostuvo una charla amigable con el capitán y le expresó que esperaba que jugara como lo hacía con la <b>Selección Colombia.</b>“Por ahí se dijo que yo no quería que lo renovaran, cuando lo vi, nunca hablé de su renovación. Le dije:<a href="https://caracol.com.co/2025/10/04/nuevo-dt-de-leon-a-james-rodriguez-me-gusta-como-juegas-en-tu-seleccion-asi-vas-a-jugar-conmigo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/04/nuevo-dt-de-leon-a-james-rodriguez-me-gusta-como-juegas-en-tu-seleccion-asi-vas-a-jugar-conmigo/"><b>‘A mí lo que más me interesa es que tú estés cómodo, que te sientas bien’</b></a><b>,</b>le hablé de la forma que me gusta jugar, le mostré imágenes y videos en la pizarra de lo que quería. Le dije que lo primordial para mí es la posesión de la pelota y<b>en esa parte me gusta como juega en su Selección, acá va a jugar así conmigo</b>”, dijo en diálogo con Fox Sports.León marcha en<b> el puesto 12 de la tabla con la misma cantidad de unidades</b>, por lo que necesita una victoria para ingresar a la zona de repechaje de play-off. En el torneo acumula 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas.