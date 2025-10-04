Nuevo DT de León a James Rodríguez: “Me gusta como juegas en tu Selección, así vas a jugar conmigo”

León decidió darle un cambio drástico a su actualidad, tras los malos resultados del técnico argentino Eduardo Berizzo al frente del equipo. El club le apostó por un viejo conocido, Ignacio Ambriz, campeón con el equipo en el 2020.

Con el cambio de entrenador surgieron muchos interrogantes respecto a James Rodríguez; no obstante, Ambriz ha sido enfático desde un principio sobre la importancia que tendrá el 10 al interior de su plantel, asumiendo una postura paternal con el colombiano.

“Por ahí se dijo que yo no quería que lo renovaran, cuando lo vi, nunca hablé de su renovación. Le dije: ‘A mí lo que más me interesa es que tú estés cómodo, que te sientas bien’, le hablé de la forma que me gusta jugar, le mostré imágenes y videos en la pizarra de lo que quería. Le dije que lo primordial para mí es la posesión de la pelota y en esa parte me gusta como juega en su Selección, acá va a jugar así conmigo”, comentó Ambriz en entrevista con Fox Sports México.

Al respecto, añadió: “Hay ciertos mecanismos que nos gustan realizar con mucha movilidad, poco a poco siento que le va a gustar, yo le dije: ‘te vas a divertir, ya lo verás’ y la verdad lo vi tranquilo.Tuve una charla muy larga con él, hablamos de la vida, lo veo contento, lo veo sonreíry eso me deja esa tranquilidad. El otro día en el entrenamiento hicimos de fútbol y le puso a Funes Mori dos balones a la cabeza y fueron goles, tengo que aprovechar la virtud que él tiene y armar un equipo que esté acorde a él”.

"He tenido dos buenas charlas con James Rodríguez", Nacho Ambriz. 🗣️🦁 pic.twitter.com/GvajpIqZz0 — FOX (@somos_FOX) October 3, 2025

James Rodríguez ha marcado dos goles y dado una asistencia en el presente campeonato mexicano. León figura en la casilla 12 con 12 puntos, parcialmente fuera de la zona de repechaje. Esta noche estará recibiendo a Toluca.