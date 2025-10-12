Israel y Hamás se peraparan para el intercambio de rehenes y la firma del acuerdo de paz

Un alto mando de Hamás y el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, confirmaron que el intercambio de rehenes y prisioneros se dará este lunes en la mañana al cumplirse el plazo de 72 horas que establece el acuerdo entre Israel Y Hamás.

Incluso, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está listo para recibir a todos los rehenes cautivos en Gaza. “Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado emitido el domingo.

Son 20 rehenes vivos los que se esperan en Israel, mientras que el coordinador también aclaró que los fallecidos, unos 28, serán repatriados y trasladados al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación. Ante la posibilidad de que no todos los fallecidos puedan ser localizados en un primer momento, explica que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para hacerlo.

Tras el regreso de los rehenes, Israel procederá a la liberación de unos 1.700 presos palestinos.

La operación de liberación estará coordinada con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores", así como “un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales”.

La firma del acuerdo: Trump va, pero Hamás no

Mañana lunes también tendrá lugar, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, una cumbre internacional para “poner fin a la guerra” en Gaza con la firma del plan de paz y a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras que Hamás ha dicho que no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político.

“Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra es absurdo y carece de sentido”, afirmó Badran.

Israel destruirá todos los túneles de Hamás en la Franja de Gaza

Israel anunció que prevé destruir lo que queda de la red de túneles de Hamás en Gaza, después de que se liberen a los rehenes como previsto en el alto el fuego con el movimiento islamista palestino.

La operación para destruir los túneles se realizará bajo un “mecanismo internacional” supervisado por Estados Unidos, señaló el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“El gran reto de Israel tras la fase de liberación de rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza”, afirmó en un comunicado.

“Ordené al ejército que se prepara para esta misión”, dijo, en el tercer día del cese el fuego entre Israel y Hamás en el estrecho territorio palestino, devastado por más de dos años de guerra.

Hamás opera una red de túneles bajo Gaza, lo que permite a sus combatientes actuar sin ser vistos por los servicios de reconocimiento israelíes.